CORTIS首先登金唱片紅毯！離場走錯方向 逗趣模樣遭直擊
[FTNN新聞網]記者吳雨婕、黃鈺晴／綜合報導
南韓盛事「金唱片頒獎典禮」於今年迎來40周年，並移師到台北大巨蛋舉行，紅毯於今（10）日下午4點開始，而因為一首〈GO〉爆紅的男團CORTIS首先走紅毯。
CORTIS由JAMES（趙雨凡）、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO組成，他們於今天下午4點走上紅毯，5人都穿著黑色服裝現身，拍完照後趙雨凡禮貌的說「謝謝」，沒想到發生小插曲，他們要離場時，走錯方向又走回紅毯上，逗趣模樣，讓現場媒體笑出聲。
金唱片頒獎典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，天后蔡依林、許光漢擔任頒獎人，男神安孝燮、邊佑錫、宋仲基特地來台，擔任頒獎嘉賓。
