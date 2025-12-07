CORTIS 私下愛用香水公開！成員們都愛用 Jo Malone London 散發初戀男友氣息
韓國新生代男團 CORTIS 人氣持續飆升，5位成員除了把姊姊們的心都征服外，強烈的音樂風格、前衛時尚感席捲舞台更是圈粉無數，就連私下的香氛品味也都充滿話題。成員們特別鍾愛英國香氛品牌 Jo Malone London，從清新茶香到果香木質編輯都整理出來了，趕快去 GET 同款！
新男團CORTIS成員有誰？5位魅力少年全員I人，防彈少年團、TXT師弟來了
JUHOON：Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭香水
總是笑咪咪的 Juhoon（金主訓）最愛英國梨與小蒼蘭，這支也是 Jo Malone London 最經典的香水，前調以威廉梨的清甜果香揭開序幕，中調綻放純淨的小蒼蘭花香，最後由廣藿香添上深度與穩重，這款香氛兼具果香的清新與花香的細膩，完美體現 Juhoon 舞台上瀟灑自信、私下卻溫柔體貼的紳士氣息。
MARTIN：Jo Malone London 黑莓子與月桂葉香水
身為 CORTIS 的隊長 Martin（馬丁），對香氣的選擇同樣展現出他率性的品味！他私下愛用 Jo Malone London 黑莓子與月桂葉香水，這支也是品牌在韓國銷售 No.1 的香水，以多汁黑莓的微酸果香開場，中調的月桂葉帶來清新綠意，最後由雪松木作為沉穩收尾。整體香氣明亮卻不浮誇，既有果香的朝氣，也藏著木質調的神秘。
MARTIN：SW19 Midnight 空間噴霧
另一款 Martin 私下愛用的香氛是韓國香氛品牌 SW19 的 Midnight 空間噴霧，前調以鈴蘭與白蓮花揭開序幕，帶來乾淨、輕亮的花香氣息；中調轉為白麝香與柔粉香的溫暖包覆，最後由性感麝香、檀香與安息香脂收尾，留下一抹靜謐又神秘的木質餘韻。
SEONGHYEON：Jo Malone London 鼠尾草與海鹽香水
總是散發沉穩氣場的 SEONGHYEON（嚴成玹），最愛的香氣是 Jo Malone London 鼠尾草與海鹽香水。這支香水前調的海鹽氣息清新自然，就像是有海風吹拂肌膚那樣自在舒服；中調的鼠尾草帶出淡淡木質草本香，乾淨又帶點英式俐落感，最後以礦物般的柔和尾韻作結。這款香水沒有明顯的甜度，卻格外耐聞，就像是嚴成玹給人低調、灑脫，卻又帶點讓人上癮的從容氣質。
KEONHO：Jo Malone 伯爵茶與小黃瓜香水
CORTIS 人氣小霸王也是團體中忙內的 KEONHO（安乾鎬）則鍾愛Jo Malone London 伯爵茶與小黃瓜香水，前調佛手柑散發清新提神的茶香，中調融入小黃瓜的青潤脆感，最後以蜂蠟的溫暖甜韻收尾，這款香氛層次細膩、不張揚，香氣如他本人般乾淨純粹，正如安乾鎬舞台上活力四射、私下卻溫柔可愛的反差魅力一樣，一聞就讓人忍不住微笑。
JAMES
2005年生的JAMES （趙雨凡）是團體中最可靠的大哥，他一個眼神示意，其他成員們絕對不敢調皮！擁有港泰混血的深邃五官、舞台上的他總是氣場全開，出道前趙雨凡曾是男團 Trainee A 的預備出道成員，也曾在 BTS 田柾國〈Seven〉 舞台中擔任舞者，更親自為 TOMORROW X TOGETHER、ILLIT 編舞，不過目前還沒有公開自己私下愛用的香水，期待他未來能親自揭曉自己的愛用私香，讓粉絲們再心動一次！
Karina路上偶遇粉絲大方送出的香水是這瓶！出自韓國小眾香水SISAO，無花果香氣惹人愛
BTS 柾國愛用香水大公開！清新皂感、柔軟玫瑰…5款私香一次Get
好入手的Cortis同款：趙雨凡、主訓「平價版Gentle Monster」眼鏡必須跟上！
K-POP第五代男團是Cortis天下？BTS師弟團年均17歲，弟弟夏日無袖穿搭太青春，忙內安乾鎬被封新世代顏霸！
2025 秋冬美甲推薦「琥珀美甲」25款造型範本，把溫潤光澤戴在指尖！
