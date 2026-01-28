CORTIS、蔡依林全被打敗！Hit Fm年度百首單曲冠軍出爐是她們

〔記者陽昕翰／台北報導〕Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，堪稱是樂壇重頭戲，激烈競爭的「2025 Hit Fm年度百首單曲」名單終於揭曉，冠軍由Netflix現象級動畫作品《Kpop 獵魔女團》神曲《Golden》奪下，打敗CORTIS、JENNIE及蔡依林等強勁對手。

《Golden》是《Kpop獵魔女團》中的女團HUNTR/X代表作，2025年發布後勢不可擋，稱霸全球各音樂串流平台榜單。《Golden》官方歌詞版MV上架至今，YouTube觀看次數已突破10億次，成為排名第1的全球熱門音樂影片。目前熱度跟話題仍不斷上升，不僅在第83屆金球獎奪下「最佳原創歌曲」，更獲得第98屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名，角逐最高榮耀。

第二名由出道不到半年的韓國GenZ世代新男團CORTIS歌曲《GO!》拿下，這首歌憑藉著台灣網友發揮創意改寫的一句歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」，更在社群引發熱議。

CORTIS打著BTS的師弟團光環出道，去年底已在韓國各大頒獎典禮獲得肯定，不僅在「2025 MAMA AWARDS」、「第40屆金唱片獎」奪下「最佳新人」，更於「第10屆 Asia Artist Awards 2025」一舉拿下「AAA 年度新人」與「AAA 最佳表演」兩項大獎，成為Kpop新生代頂尖大勢男團。

另外CORTIS帶有濃厚嘻哈元素的《FaSHioN》票選成為2025 Hit Fm年度百首單曲第27名、巧妙融合迷幻搖滾與嘻哈音樂粗獷節奏的《What You Want》則獲選為第31名，成績傲人。

2025 Hit Fm年度百首單曲 TOP 10

名次 歌手 歌曲名稱

1 HUNTR/X Golden

2 CORTIS GO!

3 JENNIE like JENNIE

4 盧廣仲 太陽與地球

5 JOLIN 蔡依林 Pleasure

6 林宥嘉 怪情歌

7 林俊傑 瞬間的瞬間

8 張哲瀚 Why Not

9 BLACKPINK JUMP

10 周杰倫X言承旭X吳建豪X周渝民X五月天阿信 恆星不忘Forever Forever

