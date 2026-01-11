「CORTIS」跑步機上熱舞帥翻！ 不停飯撒迷倒粉絲

韓團CORTIS。（圖／東森娛樂）





也是亮點還有，韓團CORTIS拿畫板跟粉絲互動，還送飛吻迷倒大家，其中，台灣成員趙雨凡學前輩們跳舞的表情也超搶鏡，五寶們興奮到連自己得到新人獎都不敢置信，還等了好幾秒才反應過來，雖然CORTIS只表演一首歌，仍讓全場都嗨翻。

最強弟弟團CORTIS一開口直接炸裂全場，五人在跑步機上同步加速，開全麥又唱又跳，把台下哥哥姐姐都融化。

韓國男團CORTIS〈What You Want〉：「這就是我們都在尋找的，這就是我們都在尋找的，啦啦啦啦啦。」

CORTIS只表演一首，粉絲聽了很不過癮，但他們仍以最強新人之姿奪得大獎。

藝人蔡依林：「恭喜CORTIS。」

天后蔡依林一唸出CORTIS，他們完全沒反應過來，還先幫別人拍手，才恍然大悟，原來是自己得獎真的超萌，來自台灣的成員趙雨凡也用中文說出感謝。男團CORTIS成員趙雨凡：「大家好這是2026年，第一次收到的一個獎，真的非常感謝，大家的支持謝謝。」

五寶們又帥又可愛，帶著大獎心滿意足的蹦蹦跳跳回到座位區，五人台下反應也全是焦點。nctwish兩名前輩吳是溫、前田陸被Q到舞蹈Challenge，立刻來段性感的，但後面的趙雨凡坐著模仿小跳一二，生動的崇拜表情超搶鏡，整場頒獎典禮還不停飯撒。

女團LE SSERAFIM大唱義大利麵舞時，趙雨凡劃出叉子應援，還跟著一起跳，把台下coer迷的不要不要。CORTIS成員用畫板和飛吻互動不停飯撒，甚至還畫成員金主訓，被粉絲封趙雨凡根本是凡谷，典禮期間他們還到後台跟蔡依林許光漢自拍，雖然他們一結束就回韓國，但粉絲們已經等不及，再看到五寶們來台灣。



