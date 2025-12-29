童星模特出身的金主訓，擁有讓人羨慕的精緻巴掌臉，2008 年 1 月 3 日出生於南韓首爾，去年（2024 年）才加入 BIGHIT 成為練習生的他，是最晚確定加入 CORTIS 的成員！從小以兒童模特兒身分活動，曾在多位歌手前輩的 MV 中亮相，除了外型吸睛，主訓在才藝面也相當全能，擅長小提琴，運動方面則橫跨足球、籃球與田徑；語言能力更是亮眼，可以流利使用中、英、韓、日四種語言，是名副其實的多才型新世代成員。

CORTIS金主訓只練習一年就出道？白淨冷臉萌系男孩，公司用「美男計」讓他入團？

韓國Olive Young 按摩儀銷售前三名

在 CORTIS YouTube 上金主訓用的這款 Mommy Care EMS V-THERA 美容儀，節目一播出後本就是 Olive Young 熱銷品又再次衝上冠軍！這支主推在家就能進行臉部和身體的緊緻護理，透過獨家技術可以幫助拉提臉部線條、提升肌膚彈性，讓輪廓看起來更乾淨俐落，非常適合忙碌生活中，想要快速又有效率保養的人。

廣告 廣告

共有3種專業模式

SLIM 超薄模式（黃色）

這個模式主要是在加強臉部線條的使用感，滑過下巴時會很明顯感覺到肌肉在動，整個下顎線看起來會更俐落。很適合想特別照顧雙下巴跟下巴線條的人，臉部線條看起來更有精神。

向上模式（綠色）

以輕拍節奏進行使用，會讓臉部外觀看起來比較緊實、不容易顯得沒精神，也可以當作鼻唇紋周圍的保養步驟，維持線條向上的視覺感。

身體模式（紅色）

不只臉部，這支美容儀也能用於肩頸與身體部位！身體模式的節奏比較穩，拿來放鬆頸部、肩頸或手臂都很剛好，特別適合長時間工作或久坐之後用。

o編筆記：這款美容儀潔面後可以再搭配精華液或保養品使用，由下往上輕柔按摩、依個人感受調整強度，每次使用大約 10 分鐘即可完成，操作直覺、節奏輕鬆。





延伸閱讀：

CORTIS 嚴成玹、安乾鎬分不清楚？3招認人技巧， 一次搞懂這對團體裡的雙胞胎

CORTIS風是什麼？5成員穿搭解析認識Z世代末最具影響力男團！KPOP盛世風格正崛起

CORTIS私下愛用香水搜到了！Balenciaga香氛系列、Jo Malone London同款一次看

CORTIS連髮型都很有戲！MARTIN日式刺蝟頭、KEONHO韓系微分碎蓋...Gen Z男孩最佳範本

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● CORTIS 金主訓小臉秘密找到了！靠這支按摩儀按摩、一支3用還能放鬆肩頸

● 2025聖誕倒數月曆20款推薦！Aesop、Jo Malone London、Diptyque、BYREDO、DIOR、阿蒂仙、YSL、MFK…一次看