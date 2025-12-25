CORTIS、Stray Kids登《SBS歌謠大戰》舞台 直播平台、演出陣容這邊看

【緯來新聞網】南韓電視台SBS每年歲末最受矚目的音樂盛事《SBS歌謠大戰》於今（25日）聖誕節正式登場，再度集結年度人氣歌手與新生代團體，為年末樂壇掀起高潮。主辦單位今年端出超過35組演出陣容，並規劃多組限定合作舞台，透過跨團體組合為觀眾帶來不同以往的舞台火花，陪伴粉絲共度熱鬧的聖誕夜。

《SBS歌謠大戰》Inspire Arena舉行，下午率先展開紅毯行程，典禮則於傍晚登場。海外觀眾可透過SBS電視台（需使用 VPN或SBS官方 YouTube會員頻道線上收看。主持人由DAY6 成員Young K（姜永晛）、IVE成員安兪真，以及NCT成員渽民共同擔綱。



演出卡司方面，從資深歌手允浩，到NCT DREAM、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM 等人氣團體皆輪番登台，同時也網羅多組新生代與話題新團，展現南韓樂壇世代交替的多元樣貌。



除了完整團體舞台外，今年特別規劃多組僅此一夜的合作演出，包括 TXT 然竣與 KATSEYE 尹彩的組合、BOYNEXTDOOR 雲鶴攜手 ILLIT 沅禧，以及 THE BOYZ 善旴、TREASURE Haruto 與 ALLDAY PROJECT 旴燦的三方合作，另有 NCT 泰容帶來個人舞台，相關安排在活動公布後便引發高度關注。



《SBS歌謠大戰》自 1996 年開辦以來，長期被視為年末音樂指標性舞台。早期多固定於每年 12 月 29 日播出，2014 年起納入「SBS Awards Festival」整體企劃後，播出時間開始彈性調整。自2017年起，活動改為固定在聖誕節舉行，也因此配合節目時段調整，當天晚間的《SBS 8 新聞》通常會延後至晚間9時播出，成為年末電視編排的一大特色。

