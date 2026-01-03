Coser照片遭用grok改少布料？不雅留言多到申訴不完

遊戲角落合成 圖／X @amatsu_pukupu

近期 X（舊稱 Twitter）新增「編輯圖片」功能，使用者可在介面中輸入指令，由系統透過 AI 改製圖片。由於讓篡改他人作品的門檻進一步降低，遭不少創作者批評為不尊重原作，也在繪師社群間引發強烈反彈。

除了繪師之外，相關 AI 功能也讓 Coser 也受到波及。日本 Coser「あまつぷくぷ」近期貼出的照片，湧入大量網友利用 grok 進行修改，其中甚至包含不尊重她本人的內容，例如要求將布料改成更少、換成內衣，她也無奈表示「這樣還不算違規？」

圖／X @amatsu_pukupu

圖／X @amatsu_pukupu

她公開了平台方回覆，指出被檢舉的內容被判定「未違反規則」。

有網友建議她透過 X 的幫助中心申訴，所幸該爭議留言後來確定違規遭到處置。不過仍有不少類似留言尚待檢舉，她也向粉絲致歉，提醒短期內留言區可能仍會較為凌亂，希望大家能多加體諒。

無獨有偶，知名 Coser「蛋糕姬」ケーキ姫的 Cosplay 貼文也被類似留言大舉入侵，讓她生氣發文表示這樣的行為與侵犯女性身體無異，不過目前對於類似情況仍難以防範。

