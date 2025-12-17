《COSMO封面之星》李沐、江齊：「別急著定義自己，允許心放空，過好當下就很足夠。 」 | 柯夢波丹
COPYRIGHT: Hearst Owned
在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中，李沐與江齊分別以截然不同的角色視角，帶領觀眾一層一層解開故事謎團，也一步一步走進人物內心，感受嘆息與心碎的重量，被故事震撼的不只是劇迷，兩位演員也在拍攝過程中各有深刻體會。趁著這次封面拍攝的機會，李沐與江齊和 COSMO 分享了許多幕後故事，以及她們如何透過角色重新看見同理、勇敢與溫柔的力量。
李沐在《如果我不曾見過太陽》，飾演追尋夢想的芭蕾少女「江曉彤」，卻遭遇不幸而折斷翅膀，曾經彩色的世界被性暴力粉碎，從此陷入無法走出的絕望深淵。
角色的悲劇命運令人心碎，不只惹哭觀眾，甚至戲拍完至今，李沐提起角色，依舊會為他們的遭遇心痛。當我們聊到拍攝此劇最大的感觸時，她一時情緒湧上，眼淚跟著落下：「我最大的體會是要珍惜吧！很多時候，那種很小、很普通的事情，我都會覺得真好，例如天氣好的時候，如果角色們可以感受到這種美好，那該多好？」
COPYRIGHT: Hearst Owned
拍攝過程中，李沐深受劇組的信念感影響，意識到這是一個「很重要的故事」，讓她重新感受到新聞標題的重量。她說：「電視裡，所有美好、可怕的事情都離我們很近，人是會習慣的動物，所以當暴力的事情一直重複的時候，大家都會失去感覺，但這部戲讓我重新感受到，那些事件，都是別人真實的人生，改變某人命運的重要轉捩點。」希望透過這齣戲，讓觀眾把對角色的同情，進一步轉化成同理心，在現實生活中遇到類似處境的人時，多一份理解與關懷。
為了詮釋「江曉彤」，李沐花了3個月時間練習芭蕾，芭蕾也讓她深刻感受到心與身體的連結，舞蹈老師帶她暫時放下「動作對不對」、「拍子對不對」的焦慮，轉而探詢每個動作給心靈帶來的感受，她笑說：「在這之前，我的心跟身體可能斷訊了好一陣子，但現在心和身體是可以連結的。」
至於「江曉彤」和李沐本人，有哪些相似或不同之處呢？李沐自認自己的「原廠設定」比較悲觀，但江曉彤是那種相信努力會有回報的類型，並且對世界有很多愛，會直率地關心身邊的人、不求回報，這些特質，竟也潛移默化的影響李沐：「這些特質，跟原本的我是有一些距離的，但拍攝完之後，她有成功把我變成那樣的人，我才發現，江曉彤是有這樣的力量的人，她對這個世界很天真、乾淨的部分，是很有影響力的。」
但在愛情觀的部分，她就和角色差異較大了，李沐說：「我和曉彤一樣，喜歡上一個人會很死心塌地，但我長大了，也社會化了，漸漸感受到心意有時候是會騙人的，好像也不需要全然相信，更懂得在心意與現實之間做平衡。」
喜歡上一個人會很死心塌地，但我長大了，也社會化了，漸漸感受到心意有時候是會騙人的。
COPYRIGHT: Hearst Owned
COPYRIGHT: Hearst Owned
現代人活在一個急於尋求解答的世界，每個人都在為自己尋找定義，但李沐在這件事情上，則是抱持不急不徐的豁然態度，她坦言自己近一年來，很像處在「空杯」狀態，不急著定義自己，而是允許自己先空著，過好當下就很足夠。
「我以前很想要定義自己，希望有令人印象深刻的地方，很羨慕很有風格的人，覺得自己很沒有個性。」直到某次和前輩聊起這份不安，對方反而笑出來，對她說：「妳覺得有可能嗎？妳很有個性。」那一刻她才開始反思，會不會是她一直沒有好好看見自己——工作佔據多數時間，總是擔心著過去、未來的許多事，就更難把握當下的所有情緒感受。
她分享一個專業人士教她、也真的派上用場的方法，學著把心拉回當下，就是想著：「我看到你了，我心就到了。」對李沐而言，「活在當下」是一件很重要的事，尤其一段時間以來，她對表演缺乏安全感，腦袋總想先規劃好一切，但有時想太多沒幫助，反而是「放手的事情才會發生」，只要好好面對，事情就會往前走，這也是一種學會相信自己的過程。
我看到你了，我心就到了。
COPYRIGHT: Hearst Owned
至於演戲這件事，對於「演員」李沐而言，是什麼呢？李沐回答：「我覺得可以演戲，本身對我來說就是最大的禮物。」她笑說：「我是一個很被動又懶散的人，如果沒有演戲的話，我應該不太確定自己的目標是什麼，很多事也只會用自己的角度去看，但是當演員，可以用不同的面向去感受情緒。每一次遇到角色，我都覺得有好多動力，想要讀很多有用的書、看紀錄片，想盡辦法去貼近角色、理解他們的世界，我覺得是演戲這件事，讓我的生活步上了軌道。」
那麼，李沐想成為怎樣的演員呢？對於這一題，李沐慎重的選擇暫時不下定義。她覺得自己如果給出明確答案，回家可能會後悔，乾脆先留白吧。
「先不要定義，就是任何可能性都可以。」來到這個世界，就是想要體驗人生，所以擁抱各種可能，但她很確定的是，無論如何，都希望自己不要違背心意。
這也是她此刻「空杯」狀態最迷人的地方，不急著找到結論，而是持續吸收、持續洗淨，以最佳狀態擁抱這個世界。
COPYRIGHT: Hearst Owned
而江齊在《如果我不曾見過太陽》裡，飾演紀錄片採訪者「周品瑜」，追尋著有著迷霧般神秘江曉彤的過去，江齊形容角色很像「社會新鮮人」，懵懵懂懂卻很勇敢，執著又單純，想把眼前的事做到最好，而江齊本人，因為沒有拿到全部集數的劇本，她和角色周品瑜一樣，跟著故事一步步靠近真相，一直處於「很想知道到底真相是什麼」的狀態，這也成為她投入角色的重要推力。
而隨著劇情展開，《如果我不曾見過太陽》也帶給江齊很大衝擊，為人物的遭遇感到沈重又無力，她也像多數觀眾一樣，在這個故事中，不知道自己能做些什麼，最後想到的答案，是：「多愛身邊的人，然後多珍惜彼此。」因為這個社會，「需要多一點的包容跟愛，少一點的批評和責備。」她也強調，你永遠不知道別人經歷了什麼，所以不要輕易批判，有機會就多展現一點愛吧，這她最想透過作品傳遞的訊息。
多一點的包容跟愛，少一點的批評和責備。
江齊也在演繹過程中，被周品瑜的「真誠」打動，因為她總是奮不顧身地想把事情做好，讓她想起自己大學畢業後做製片助理的時期，那時很多事都還不懂，但就是硬著頭皮、努力把每一件事做到位。不過，周品瑜的個性太透明直接了，這點和江齊本人相反，她更習慣把情緒藏起來，更冷靜自持一些。
不過，在表達愛和溫柔這件事上，江齊卻不吝於展現，有次，她在大安森林公園跑步時，遇到一位看起來「烏雲罩頂」的女生，整個人被低壓情緒籠罩，江齊跑了一圈又再度看到個女生，決定送給對方一個微笑，第三圈再遇到，就給對方更燦爛的笑容，對方看到後，也回給她大大的笑。
那一刻她很確定：「笑容很像有魔法一樣，很溫暖。雖然好像沒辦法實際上幫助到什麼，但我可以感受到，那個女生的狀態因為這樣有了一些好的改變。」
會對路人使用笑容的魔法，是因為江齊有次也在路上收到陌生人的善意微笑，她笑說：「我當下感受到那個溫暖，覺得這可能就是人跟人之間最容易做到的連結。」她身體力行實踐了善意和溫暖的循環。
COPYRIGHT: Hearst Owned
COPYRIGHT: Hearst Owned
隨著一次次進入不同角色，江齊也在演戲的過程中，更清楚地看見自己。她形容，人在不同階段、不同情境裡，本來就會呈現出不一樣的樣貌，而演戲最迷人的，正是能夠把那些平常不容易被看見的面向挖掘出來。「有時候在現實生活中，會被框架住，會覺得你就是這樣的人，但拍戲的時候卻可以表現不同的面向，這是一件很棒的事情。」
江齊平時是屬於沒有強烈情緒的淡人，但透過角色，她得以體驗更強烈的狀態，無論是爭執時的音量，或是哭泣時的呼吸節奏，都是現實裡較少有的體驗，「像之前在電影《有病才會喜歡你》裡面的吵架或哭戲，我覺得那都是很棒的體驗，在生活中很少有機會展現這樣的一面。」也因此，演戲反而成了她探索自我、釋放能量的重要出口。
COPYRIGHT: Hearst Owned
演戲帶給她的，不僅是更多情緒體驗，也拓展了生活的面貌。她笑說，因為劇情需要，常常得去學各種新技能，「不管是學武打、鋼琴、唱歌、吉他，我都覺得是一件很幸運的事情。我小時候學習，都是為了考試，所以也會有臨時抱佛腳的心態，但現在長大了，我發現自己變得更喜歡主動學習，很開心地去理解不同的事情，了解到所有的學習都是為了我自己，而不是為了任何人。」
所有的學習都是為了我自己，而不是為了任何人。
最近她開始上武術課，看到老師示範動作時，都覺得「超級刺激」，甚至希望未來能挑戰打戲角色。
別看江齊外型柔美，她除了嚮往武打場面，興趣還是爬山，是個熱愛走向山林的女孩，內心更有強大勇氣。她分享了一件連自己都覺得很勇敢的事，某次她到健身房運動時，發現有人偷拍，當下又氣又慌，看對方從她面前經過，她堅強對那人說：「你現在做的這個行為是真的很不好，如果我再看到，就要報警了。」事後回想，她覺得挺身而出，不僅是捍衛自己的權益，也是保護大家，連自己都驚嘆當下有勇氣站出來。
江齊希望有一天，觀眾在螢幕前看到的不是「江齊」，而是能透過角色，看見自己生命中的某一部分，藉由角色和故事，讓人產生共鳴。而除了演戲，她還有一個夢想，就是希望有一個小小的舞台，可以讓她自彈自唱：「哪怕只是很小的舞台，也想要有唱歌的機會。目前還只在家人面前表演過，但還是想要許願，希望有一天能實現。」
COPYRIGHT: Hearst Owned
不要害怕錯誤，不斷地面對挫折，然後成長。
一路走來，江齊覺得自己不變的是：「對這個世界的好奇心，以及勇敢嘗試新事物的心。」改變的，則是不再像以前那麼容易內耗，也更願意相信自己。她笑說，現在最想把握的，是趁著在還能吃苦的年紀，如果有機會，很想當一次背包客，用最簡單的方式去看看世界。
對現在的她而言，最大的功課是「不要害怕錯誤，不斷地面對挫折，然後成長」，她說：「分享一句網路上看到的話：『fail early, fail often, but always fail forward.』早點失敗、經常失敗，但你也要學會往前看。」更提醒自己「go with the flow」，凡事盡全力去做，但不強求結果，一步一腳印，把眼前的事情好好完成，就已經足夠。
COPYRIGHT: Hearst Owned
CONTENT DIRECTOR _Mia Shen
PROJECT EDITOR _Lily Chang
PHOTO _Johnny Lu @johnnylu.jpg
STYLING _Yu Kwen @kwenkwenyu
MAKE UP_Chloe C @mfbb.official（李沐）、陳瑄瑄@xuannn0825（江齊）
HAIRSTYLE _ @juntsai__ （李沐）Betty @Flux @love_greenhome（江齊）
CLOTHING_AllSaints、Chloé、Ferragamo、Kenzo、Loewe、Miu Miu、Moschino、Tory Burch
【延伸閱讀】
《如果我不曾見過太陽》第二部結局虐心！曾敬驊最狠復仇真相，柯佳嬿「夏天晴」身份揭曉？片尾彩蛋分析
＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
獨家》74歲澎澎親闢謠死訊！坦然談身後事：遺產全給女兒
74歲資深藝人澎澎近日現身，接受《中時新聞網》訪問回應外界流傳的「烏龍死訊」。對於被誤傳已過世，她不僅未動怒，反而以平常心看待，直言「很正常，人家很久沒看到我，就會亂猜」，展現多年走過人生起伏後的豁達態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 74
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 小時前 ・ 5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 2
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 11 小時前 ・ 8
嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 14
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 108
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 21
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 215
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 114
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 167
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 36
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 16 小時前 ・ 16