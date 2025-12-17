《COSMO封面之星》李沐、江齊：「別急著定義自己，允許心放空，過好當下就很足夠。 」 | 柯夢波丹

COPYRIGHT: Hearst Owned

在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》中，李沐與江齊分別以截然不同的角色視角，帶領觀眾一層一層解開故事謎團，也一步一步走進人物內心，感受嘆息與心碎的重量，被故事震撼的不只是劇迷，兩位演員也在拍攝過程中各有深刻體會。趁著這次封面拍攝的機會，李沐與江齊和 COSMO 分享了許多幕後故事，以及她們如何透過角色重新看見同理、勇敢與溫柔的力量。

李沐在《如果我不曾見過太陽》，飾演追尋夢想的芭蕾少女「江曉彤」，卻遭遇不幸而折斷翅膀，曾經彩色的世界被性暴力粉碎，從此陷入無法走出的絕望深淵。

角色的悲劇命運令人心碎，不只惹哭觀眾，甚至戲拍完至今，李沐提起角色，依舊會為他們的遭遇心痛。當我們聊到拍攝此劇最大的感觸時，她一時情緒湧上，眼淚跟著落下：「我最大的體會是要珍惜吧！很多時候，那種很小、很普通的事情，我都會覺得真好，例如天氣好的時候，如果角色們可以感受到這種美好，那該多好？」

COPYRIGHT: Hearst Owned

拍攝過程中，李沐深受劇組的信念感影響，意識到這是一個「很重要的故事」，讓她重新感受到新聞標題的重量。她說：「電視裡，所有美好、可怕的事情都離我們很近，人是會習慣的動物，所以當暴力的事情一直重複的時候，大家都會失去感覺，但這部戲讓我重新感受到，那些事件，都是別人真實的人生，改變某人命運的重要轉捩點。」希望透過這齣戲，讓觀眾把對角色的同情，進一步轉化成同理心，在現實生活中遇到類似處境的人時，多一份理解與關懷。

為了詮釋「江曉彤」，李沐花了3個月時間練習芭蕾，芭蕾也讓她深刻感受到心與身體的連結，舞蹈老師帶她暫時放下「動作對不對」、「拍子對不對」的焦慮，轉而探詢每個動作給心靈帶來的感受，她笑說：「在這之前，我的心跟身體可能斷訊了好一陣子，但現在心和身體是可以連結的。」

至於「江曉彤」和李沐本人，有哪些相似或不同之處呢？李沐自認自己的「原廠設定」比較悲觀，但江曉彤是那種相信努力會有回報的類型，並且對世界有很多愛，會直率地關心身邊的人、不求回報，這些特質，竟也潛移默化的影響李沐：「這些特質，跟原本的我是有一些距離的，但拍攝完之後，她有成功把我變成那樣的人，我才發現，江曉彤是有這樣的力量的人，她對這個世界很天真、乾淨的部分，是很有影響力的。」

但在愛情觀的部分，她就和角色差異較大了，李沐說：「我和曉彤一樣，喜歡上一個人會很死心塌地，但我長大了，也社會化了，漸漸感受到心意有時候是會騙人的，好像也不需要全然相信，更懂得在心意與現實之間做平衡。」

喜歡上一個人會很死心塌地，但我長大了，也社會化了，漸漸感受到心意有時候是會騙人的。

COPYRIGHT: Hearst Owned

COPYRIGHT: Hearst Owned

現代人活在一個急於尋求解答的世界，每個人都在為自己尋找定義，但李沐在這件事情上，則是抱持不急不徐的豁然態度，她坦言自己近一年來，很像處在「空杯」狀態，不急著定義自己，而是允許自己先空著，過好當下就很足夠。

「我以前很想要定義自己，希望有令人印象深刻的地方，很羨慕很有風格的人，覺得自己很沒有個性。」直到某次和前輩聊起這份不安，對方反而笑出來，對她說：「妳覺得有可能嗎？妳很有個性。」那一刻她才開始反思，會不會是她一直沒有好好看見自己——工作佔據多數時間，總是擔心著過去、未來的許多事，就更難把握當下的所有情緒感受。

她分享一個專業人士教她、也真的派上用場的方法，學著把心拉回當下，就是想著：「我看到你了，我心就到了。」對李沐而言，「活在當下」是一件很重要的事，尤其一段時間以來，她對表演缺乏安全感，腦袋總想先規劃好一切，但有時想太多沒幫助，反而是「放手的事情才會發生」，只要好好面對，事情就會往前走，這也是一種學會相信自己的過程。

我看到你了，我心就到了。

COPYRIGHT: Hearst Owned

至於演戲這件事，對於「演員」李沐而言，是什麼呢？李沐回答：「我覺得可以演戲，本身對我來說就是最大的禮物。」她笑說：「我是一個很被動又懶散的人，如果沒有演戲的話，我應該不太確定自己的目標是什麼，很多事也只會用自己的角度去看，但是當演員，可以用不同的面向去感受情緒。每一次遇到角色，我都覺得有好多動力，想要讀很多有用的書、看紀錄片，想盡辦法去貼近角色、理解他們的世界，我覺得是演戲這件事，讓我的生活步上了軌道。」

那麼，李沐想成為怎樣的演員呢？對於這一題，李沐慎重的選擇暫時不下定義。她覺得自己如果給出明確答案，回家可能會後悔，乾脆先留白吧。

「先不要定義，就是任何可能性都可以。」來到這個世界，就是想要體驗人生，所以擁抱各種可能，但她很確定的是，無論如何，都希望自己不要違背心意。

這也是她此刻「空杯」狀態最迷人的地方，不急著找到結論，而是持續吸收、持續洗淨，以最佳狀態擁抱這個世界。

COPYRIGHT: Hearst Owned

而江齊在《如果我不曾見過太陽》裡，飾演紀錄片採訪者「周品瑜」，追尋著有著迷霧般神秘江曉彤的過去，江齊形容角色很像「社會新鮮人」，懵懵懂懂卻很勇敢，執著又單純，想把眼前的事做到最好，而江齊本人，因為沒有拿到全部集數的劇本，她和角色周品瑜一樣，跟著故事一步步靠近真相，一直處於「很想知道到底真相是什麼」的狀態，這也成為她投入角色的重要推力。

而隨著劇情展開，《如果我不曾見過太陽》也帶給江齊很大衝擊，為人物的遭遇感到沈重又無力，她也像多數觀眾一樣，在這個故事中，不知道自己能做些什麼，最後想到的答案，是：「多愛身邊的人，然後多珍惜彼此。」因為這個社會，「需要多一點的包容跟愛，少一點的批評和責備。」她也強調，你永遠不知道別人經歷了什麼，所以不要輕易批判，有機會就多展現一點愛吧，這她最想透過作品傳遞的訊息。

多一點的包容跟愛，少一點的批評和責備。

江齊也在演繹過程中，被周品瑜的「真誠」打動，因為她總是奮不顧身地想把事情做好，讓她想起自己大學畢業後做製片助理的時期，那時很多事都還不懂，但就是硬著頭皮、努力把每一件事做到位。不過，周品瑜的個性太透明直接了，這點和江齊本人相反，她更習慣把情緒藏起來，更冷靜自持一些。

不過，在表達愛和溫柔這件事上，江齊卻不吝於展現，有次，她在大安森林公園跑步時，遇到一位看起來「烏雲罩頂」的女生，整個人被低壓情緒籠罩，江齊跑了一圈又再度看到個女生，決定送給對方一個微笑，第三圈再遇到，就給對方更燦爛的笑容，對方看到後，也回給她大大的笑。

那一刻她很確定：「笑容很像有魔法一樣，很溫暖。雖然好像沒辦法實際上幫助到什麼，但我可以感受到，那個女生的狀態因為這樣有了一些好的改變。」

會對路人使用笑容的魔法，是因為江齊有次也在路上收到陌生人的善意微笑，她笑說：「我當下感受到那個溫暖，覺得這可能就是人跟人之間最容易做到的連結。」她身體力行實踐了善意和溫暖的循環。

COPYRIGHT: Hearst Owned

COPYRIGHT: Hearst Owned

隨著一次次進入不同角色，江齊也在演戲的過程中，更清楚地看見自己。她形容，人在不同階段、不同情境裡，本來就會呈現出不一樣的樣貌，而演戲最迷人的，正是能夠把那些平常不容易被看見的面向挖掘出來。「有時候在現實生活中，會被框架住，會覺得你就是這樣的人，但拍戲的時候卻可以表現不同的面向，這是一件很棒的事情。」

江齊平時是屬於沒有強烈情緒的淡人，但透過角色，她得以體驗更強烈的狀態，無論是爭執時的音量，或是哭泣時的呼吸節奏，都是現實裡較少有的體驗，「像之前在電影《有病才會喜歡你》裡面的吵架或哭戲，我覺得那都是很棒的體驗，在生活中很少有機會展現這樣的一面。」也因此，演戲反而成了她探索自我、釋放能量的重要出口。

COPYRIGHT: Hearst Owned

演戲帶給她的，不僅是更多情緒體驗，也拓展了生活的面貌。她笑說，因為劇情需要，常常得去學各種新技能，「不管是學武打、鋼琴、唱歌、吉他，我都覺得是一件很幸運的事情。我小時候學習，都是為了考試，所以也會有臨時抱佛腳的心態，但現在長大了，我發現自己變得更喜歡主動學習，很開心地去理解不同的事情，了解到所有的學習都是為了我自己，而不是為了任何人。」

所有的學習都是為了我自己，而不是為了任何人。

最近她開始上武術課，看到老師示範動作時，都覺得「超級刺激」，甚至希望未來能挑戰打戲角色。

別看江齊外型柔美，她除了嚮往武打場面，興趣還是爬山，是個熱愛走向山林的女孩，內心更有強大勇氣。她分享了一件連自己都覺得很勇敢的事，某次她到健身房運動時，發現有人偷拍，當下又氣又慌，看對方從她面前經過，她堅強對那人說：「你現在做的這個行為是真的很不好，如果我再看到，就要報警了。」事後回想，她覺得挺身而出，不僅是捍衛自己的權益，也是保護大家，連自己都驚嘆當下有勇氣站出來。

江齊希望有一天，觀眾在螢幕前看到的不是「江齊」，而是能透過角色，看見自己生命中的某一部分，藉由角色和故事，讓人產生共鳴。而除了演戲，她還有一個夢想，就是希望有一個小小的舞台，可以讓她自彈自唱：「哪怕只是很小的舞台，也想要有唱歌的機會。目前還只在家人面前表演過，但還是想要許願，希望有一天能實現。」

COPYRIGHT: Hearst Owned

不要害怕錯誤，不斷地面對挫折，然後成長。

一路走來，江齊覺得自己不變的是：「對這個世界的好奇心，以及勇敢嘗試新事物的心。」改變的，則是不再像以前那麼容易內耗，也更願意相信自己。她笑說，現在最想把握的，是趁著在還能吃苦的年紀，如果有機會，很想當一次背包客，用最簡單的方式去看看世界。

對現在的她而言，最大的功課是「不要害怕錯誤，不斷地面對挫折，然後成長」，她說：「分享一句網路上看到的話：『fail early, fail often, but always fail forward.』早點失敗、經常失敗，但你也要學會往前看。」更提醒自己「go with the flow」，凡事盡全力去做，但不強求結果，一步一腳印，把眼前的事情好好完成，就已經足夠。

COPYRIGHT: Hearst Owned

