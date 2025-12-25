COSPLAY仍可搭？戴防毒面具恐被拒載 北捷即日起管制進站裝扮

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

為強化捷運系統安全與乘車秩序，並避免引發不必要的危安疑慮，臺北捷運公司今（25）日宣布，即日起增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，針對可能影響維安的裝扮行為加強規範。北捷指出，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、頭盔、面罩等裝備，或穿著具恐攻、武裝態樣之服裝，經站務人員勸導仍不配合改善者，將依規定拒絕運送。

臺北捷運公司提醒，新增的「旅客進站裝扮應行注意事項」已納入《臺北捷運系統旅客須知》。（圖／記者盧逸峰攝）

臺北捷運公司表示，近來為兼顧多數旅客的安全感受與系統運作穩定，依《臺北捷運系統旅客須知》增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。若旅客裝扮足以引發危害公共安全或造成其他旅客恐慌，站務人員將先行勸導；如勸導無效，將依規定「一律拒絕運送」，本措施即日起正式實施，並已公告於公司官網。

北捷進一步說明，前述情形若持續未改善，站、車人員得依《臺北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定，視情節會同警察人員，強制或護送旅客離開車站、列車或捷運系統區域。另對於「無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形」，也將通報警方並進行紀錄。

不過，臺北捷運公司也強調，捷運系統一向尊重多元文化與個人裝扮自由，包含戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站與乘車相關規範辦理，並未另設全面性限制。

臺北捷運公司提醒，新增的「旅客進站裝扮應行注意事項」已納入《臺北捷運系統旅客須知》，詳細內容可至公司官方網站查詢，並呼籲旅客配合站務人員引導，共同維護捷運安全與乘車秩序。

