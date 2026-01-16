Cosplay注意！隨機殺人案後升級維安 台北動漫節「擬真槍械、刀劍道具禁入場」服儀也有新規定

第14屆台北國際動漫節將於2月5日在南港展覽館登場，主辦單位公告最新入場規範，強化維安措施。（示意圖，pexels）

在台北地檢署昨（15日）偵結北市隨機殺人案件之際，即將登場的第14屆台北國際動漫節也同步調整入場規定。主辦單位宣布，將比照台北捷運現行規範，禁止觀眾攜帶過度擬真的槍械、刀劍等道具，若裝扮或物品經判斷有安全疑慮，將不得入場，以確保活動期間的觀展秩序與安全。

台北動漫節為何調整規定？ 維安考量成關鍵因素

據《中央社》報導，台北國際動漫節主辦方中華動漫出版同業協進會祕書長高世椿指出，動漫節向來吸引大量民眾以角色扮演（Cosplay）方式進場，但在近期社會治安事件引發關注後，主辦單位希望讓觀眾能在安心的狀態下參與活動，因此參考台北捷運於去年底公布的「旅客進站裝扮應行注意事項」，重新檢視並公告最新入場須知。

哪些裝扮可能被請離？ 動漫節列出具體限制

根據最新公告內容，凡於展館範圍內，若裝扮經判斷可能影響公共安全或引發維安疑慮，主辦單位將請當事人離場。包含但不限於無正當理由配戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等遮蔽性裝備；以及整體造型呈現武裝樣態，或容易讓人聯想到恐怖攻擊、造成現場民眾不安的裝扮。

Cosplay道具能帶嗎？ 過度擬真槍械、刀劍全面禁止

在道具使用方面，台北動漫節明文禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等物品入場。主辦單位強調，相關判斷將以現場維安與秩序為優先考量，若經認定有疑慮，即不開放進場。

服裝尺度也有限制 新增服儀指引避免爭議

除安全裝扮外，入場規定也新增服裝尺度相關指引。高世椿表示，過往曾接獲民眾反映部分服裝過度暴露，此次修訂規範時一併納入服儀提醒。活動期間，現場將加派巡邏人力，並與鄰近警局保持聯繫，希望在尊重創作與角色扮演文化的同時，也兼顧公共空間的秩序與安全。

台北國際動漫節時間地點一次看

第14屆台北國際動漫節將於2月5日至2月9日 舉行，展出地點為 南港展覽館一館。主辦單位呼籲民眾行前留意最新入場須知，共同維護良好的觀展環境。

