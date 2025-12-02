Costco怒告美國政府 要求退還全額關稅

Costco對美國政府提起訴訟。（圖／達志／美聯社）

美國大型連鎖零售商好市多（Costco）近日對聯邦政府提起訴訟，成為至今針對總統川普關稅政策提出法律挑戰的最大企業之一。根據《今日美國報》（USA TODAY）與美國公共廣播電台（NPR）報導，好市多已於11月28日向設於紐約的美國國際貿易法院提告，要求確認川普依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的行為屬違法，並保障其日後可獲得完整退稅的權利。

訴訟文件指出，好市多為多項進口商品的「登記進口商」，這些商品因川普時期實施的大規模關稅政策，而須繳納額外進口稅。儘管好市多並未公開其已繳納關稅的具體金額，但公司表示，即使未來最高法院推翻川普的關稅命令，若未事先提告，企業仍可能無法追回相關費用。

此外，好市多指出，美國海關與邊境保護局（CBP）已拒絕其延後計算總關稅金額的請求，進一步影響其退稅的可能性。

本案與最高法院於11月5日審理的主案屬於不同訴訟，但背景相同。該案正挑戰川普時期對幾乎所有進口商品加徵的新關稅政策。根據報導，最高法院在口頭辯論中對關稅政策的合法性表現出質疑，先前下級法院已裁定川普濫用緊急經濟權力。

川普任內實施的關稅措施被認為是自大蕭條時代以來最高的進口稅，加重企業經濟負擔。雖然此舉為聯邦政府帶來可觀稅收，但也付出巨大的經濟代價。為保障可能退稅的權利，已有數十家企業跨產業提起訴訟，包括化妝品牌Revlon、罐頭食品商Bumble Bee、機車製造商川崎（Kawasaki）與橫濱輪胎（Yokohama Tire）等。如今，擁有龐大營業規模的好市多也加入訴訟行列。

喬治城大學國際貿易法專家馬克布希（Marc Busch）表示：「這是我們首次看到大型企業願意公開站出來。」他指出，過去多由中小企業主導相關訴訟行動，如今重量級企業加入，顯示產業界對關稅政策的不滿已更為高漲。

好市多高層今年5月曾指出，其在美國銷售商品中，約有三分之一來自海外，以非食品項目為主。因此，關稅政策對其營運成本的影響不容忽視。

