Costco最重要的商品就是會員卡！台灣好市多宣布漲年費 一招用舊會費續約

台灣好市多宣佈自4月1日起調漲會員年費，這是繼2016年後睽違10年的首度調整。其中一般金星會員將調至1500元，而商業副卡漲幅達66%。此外，黑鑽會員費用則維持不變。

要漲價了！好市多（Costco）公告將調整會員年費，自4月1日起，一般金星會員年費將由1350元調漲至1500元，調幅150元，漲幅11%；商業主卡年費由1150元調升至1500元，漲幅30%，商業副卡則由900元一口氣調升至1,500元，漲幅66%。

好市多表示，將持續會員費制度，發揮全球採購規模優勢，持續擴大商品選擇與服務內容，包括黑色星期五、雙11等大型促銷檔期，也將強化會員回饋。

最重要的商品就是會員卡 漲年費全球續卡率仍有9成

台灣好市多指出，上一次調整會員費為2016年。根據財經新聞網站《TheStreet》報導，Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）去年4月就坦言，「我們銷售最重要的商品就是會員卡」，會員年費對Costco來說很重要，因為它大約6至7成的營業利潤都來自會員費。

《TheStreet》報導表示，Costco睽違7年，在2024年9月調漲會員年費，不過，會員基礎持續擴大。Costco在2024年年報中指出，會員費收入增加了5%，達到48%億美元，會員人數增長至近1.37億持卡人，續費率達到 90%。

不過，Costco也坦言，近期會員成長速度放緩，這讓公司開始採取因應措施。Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，增長速戶的放緩是因為週期性波動。但仍然對會員增長的整體健康度感到非常樂觀。

米勒奇普表示，Costco一直致力於穩定提升會員價值，近期也做出了一些重大改變，例如延長營業時間，及信用卡加油可享 5% 折扣等。

台灣跟進漲價 最大漲幅逾66%

回到台灣，這次好市多相隔10年漲年費，以商業副卡漲幅最大，一口氣多600元，漲幅為66%。不過，好市多強調，商業副卡調漲同時，也新增「每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡」。

根據公告，若到期月份為2026年4月（含4月）之後月份會員，無論何時申請續約，將以新會員年費計算，惟2026年4月份到期會員，如提前於3月份申請續約者，仍適用舊會員年費。已過期會員但於2026年4月（含4月）之後辦理續約者，皆以新會員年費計算。

台灣好市多表示，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低。距上次2016年調整會員費已經10年，同時持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心。

台灣好市多強調，調整會員費後，將持續擴大商品優惠，如黑五、雙11等，深化自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉補充，黑鑽會員費維持不變，仍享專屬服務與最高3萬元回饋，為亞洲最高、全球第二高。