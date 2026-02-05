Costco未標示過敏原！在美國召回1款甜甜圈

好市多（Costco）近期針對一款深受歡迎的法式甜甜圈「迷你甜甜圈（Mini Beignets）」發布緊急召回公告。（示意圖／翻攝自Unsplash）





近期有在美國Costco消費的民眾要注意了！業者近期緊急召回一款深受歡迎的法式甜甜圈「迷你甜甜圈（Mini Beignets）」。起因是生產線的疏失，導致內含堅果成分的產品被誤裝進一般包裝中，對於特定過敏體質的消費者來說，這小小的標籤錯誤可能隱藏著巨大的健康風險。

過敏原榛果未標示

根據《Naples Daily News》報導，此次事件源於一場包裝意外。Costco表示，原本應該是焦糖內餡的迷你甜甜圈，在生產過程中被不慎與「巧克力榛果內餡」的產品包裝在一起。由於包裝標籤上並未註明含有榛果（Hazelnuts）等樹堅果成分，這對患有嚴重堅果過敏的人來說非常危險。美國食品藥物管理局（FDA）提醒，誤食未申報的過敏原可能導致麻疹、呼吸困難、甚至危及生命的過敏性休克，必須嚴肅看待。

影響範圍擴及全美23州門市

這批標籤錯誤的甜甜圈流向包括佛羅里達州、加州、紐約州及華盛頓州等全美23個州。受影響產品的分發時間集中在2026年1月16日至1月30日之間。以佛羅里達州為例，目前該州境內共有34家Costco門市，若當地居民在此期間購買過烘焙區的迷你甜甜圈，務必先確認內容物與標籤是否相符。

好市多致歉、全額退款

面對此次疏失，Costco隨即發表聲明向大眾致歉，強調會員的健康安全是首要考量。公司呼籲已購買該產品的顧客停止食用，並將商品帶回全美任一Costco門市的客服中心，即可獲得全額退款。如果您不確定家中的甜甜圈是否在召回名單內，也可以直接向店內的烘焙部門或客服人員洽詢。

