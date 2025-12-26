Costco活龍蝦遭劫！價值1300萬 連FBI都出動

適逢北美耶誕假期，一批運往美國中西部Costco門市的活龍蝦，遭人劫走。

這批龍蝦自麻州湯頓市出發，總價約40萬美元（約1256萬新台幣），原本要送往Costco位在中西部的各門市，結果深入內陸就被人劫走；物流公司證實，貨物根本沒抵達目的地。

龍蝦劫案引起媒體關注，據報導，連聯邦調查局（FBI）都派人介入調查，調查人員認為，該批龍蝦出發前即被犯罪集團鎖定。

《每日郵報》指出，美國供應鏈正面臨日益嚴重的高價貨物竊盜案，且逐漸在全美各地演變成嚴重問題，不僅衝擊企業供應、獲利，也會推高消費者購物價格。

今年稍早，一項「沸點行動」（Operation Boiling Point）正式啟動，目的就是要打擊「有組織零售犯罪」，類似的犯罪行為，被歹徒視為低風險、高回報。行動公告中透露，因貨物偷竊造成的損失，每年高達350億美元。

