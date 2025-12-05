Costco第3家蓋到隔壁！彰化人崩潰：全國最大縣還是吸引不了

百萬人口的彰化縣是全國最大縣，吸引不了好市多開店投資，隔壁台中市將蓋第3家了，更讓彰化人感嘆。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中市要蓋第三家Costco好市多，基地將落腳台中精機舊廠，是台中海線首間，與台中市只有一條溪之隔的彰化縣，彰化人呼喚好市多已久就是盼不到，這個議題在社群平台Threads發酵，「崩潰啊」、「好市多不愛彰化」、「全國第一大縣，怎麼吸引不了好市多來」不少脆友為彰化婉惜。

為何好市多始終不到彰化？前彰化市長、爭取民進黨提名參選明年彰化縣長選舉的邱建富說，他認為，原因不是好市多不看好彰化，而是彰化準備不足、都市計畫落後，企業想來也無處可落地。

邱建富指出，就他了解，好市多多次向縣府詢問地點，但包括建國南路、機28用地、高鐵專用區及彰化、和美交界地帶等，都因產權複雜、地目不符、面積不足或缺乏四面臨路而被否決。相比台中能開到第3家，關鍵就在人家都市計畫提前10年準備好，彰化則是企業來了才開始找地，當然次次錯過。

他強調，彰化有市場、有交通、有消費力，好市多不是不來，而是彰化沒準備好，相信未來只要都市計畫做對、做快、做完整，企業自然會來。

