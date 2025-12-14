Costco證實台灣門市將遷址 CEO財報會議鬆口：已排入2026

好市多2026年排定5項成熟門市的「遷址升級」計畫，其中包含台灣1家現有分店。（圖／好市多官網）





美式量販龍頭好市多（Costco）盛傳有意在台中規劃第3家分店，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）於美東時間11日召開的2026會計年度第1季財報電話會議中表示，2026會計年度已排定5項成熟門市的「遷址升級」計畫，其中包含台灣1家現有分店，雖未公布具體據點，不過能藉此紓解人流和停車壓力，全面提升單店營運效率與會員體驗。

瓦克里斯指出，原先規劃於2026會計年度新開35家門市，惟受西班牙多項新倉庫工程進度延宕影響，展店數量將下修至28家。此為短期施工因素，並不影響好市多長期維持每年新增30家以上門市的全球擴張節奏。

廣告 廣告

財報顯示，好市多2026會計年度第1季全球同店銷售年增6.4%，其中電商業務年增幅度超過20%。管理層表示，新門市的成熟速度與年化營收表現均優於以往，反映公司近年展店策略更加聚焦於「單店效率」與「地段優化」，而非單純追求門市數量成長。

除新展店調整外，瓦克里斯也首次對外說明「遷址升級」策略的具體規劃，2026會計年度將有5家門市進行搬遷作業，分別位於美國3家、加拿大1家，以及台灣1家。相關門市多屬於來客數高、營運量能已接近飽和的成熟據點，透過搬遷至腹地更大、停車空間更充足，並具備擴建加油站條件的新地點，以提升整體服務量能與會員購物體驗。

瓦克里斯指出，過往經驗顯示，完成搬遷升級後的門市，銷售成長速度往往顯著加快，對區域市場的帶動效果也相當明確，因此遷址升級將成為未來數年重要的營運工具之一。

至於台灣將進行遷址的門市，瓦克里斯並未於會中點名，僅表示相關計畫已納入既定時程。市場則回顧，今年2月間曾傳出好市多位於高雄的首家門市因租約到期，將遷至高雄軟體園區南側成功二路，新址建照亦已曝光，規劃興建3棟、地上4層的鋼骨結構建築，原先傳出的加油站設置計畫則未列入最終版本。

更多東森新聞報導

她逛好市多見架上 「大人的飲料」超驚喜 網一片好評

最後3天！好市多超神小白鞋優惠 超划算「600有找」

民眾逛好市多驚見過期香腸 業者緊急下架

