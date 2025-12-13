Costco購物有眉角！5類熱門商品原價買等於白花錢 內行人揭特價規律

美式賣場好市多（Costco）向來以高CP值著稱。（圖／翻攝自好市多官網）

美式賣場好市多（Costco）向來以高CP值著稱，但外媒指出，即使日常定價具競爭力，部分熱門商品因促銷頻率過高，若以原價購入，等同錯失一筆可觀折扣。《GoBankingRates》整理出5大類「不該原價買」的商品，並揭露Costco的定價與促銷規律，幫助消費者精準掌握最佳購物時機。

根據《GoBankingRates》報導，The Krazy Coupon Lady指出，Costco採用策略性定價系統，價格尾數暗藏玄機。以「.97」結尾代表清倉折扣，「.00」或「.88」則為經理特價，而「.99」或「.79」多為正常售價。懂得辨識價格代碼，有助判斷是否該再等等。此外，Costco每月輪換廠商贊助的促銷活動，使許多商品形成可預測的折扣週期。

廣告 廣告

電子產品等季度清倉最划算，Costco通常在每年1月、4月、7月與10月進行庫存更新。《消費者報告》指出，於此期間購買電視或筆電，因新機型即將上架，舊款往往可省下200至500美元。氣炸鍋、立式攪拌機與電壓力鍋等廚房家電，也幾乎每6至8週就會促銷一次，折扣金額約20至50美元，原價購買並不划算。

服裝清倉折扣動輒5折，Costco服裝類商品若30至60天內未售出，便會進入大幅降價階段。價格出現「.97」時，往往代表已打出30%至50%的折扣，是最佳入手時點。

季節性商品過季才是真便宜，庭院家具通常在8、9月開始降價清倉，每套可省下100至300美元。節慶裝飾品也會在節日結束後立即大幅折扣，提早購買反而不划算。

食品與民生用品會有固定週期促銷，Kirkland Signature咖啡、堅果與零食，約每8至12週促銷一次，每件可省3至7美元。Cheerios、Tide、Bounty等知名品牌，則輪流推出廠商回饋，折扣約4至6美元，相關資訊可在每月優惠券冊或Costco App查詢。

美容與保健品每月都有折扣，CeraVe、Neutrogena、Olay等護膚品牌，幾乎每月提供5至10美元即時折扣。維他命產品的廠商回饋則介於5至15美元，折扣幅度可達20%至30%，等待促銷再買更划算。

報導指出，Costco通常在每月最後一週進行庫存清理，新舊促銷交錯，清倉價與優惠券折扣有機會同時出現，折扣幅度最大。專家提醒，想在Costco買得精、買得省，關鍵不只看價格，更要看「時機」。善用定價代碼與促銷週期，才能真正把優惠買到手。



回到原文

更多鏡報報導

變態！「偽娘」溜進女溫泉池 她們泡湯被看光光…溫泉旅館：很難防範

二寶爸「曬衣服」意外死亡 法醫：比被隕石擊中還罕見

人類天性不專情？研究曝「同父同母手足比例」只排第7…專家諷：只是被社會壓制