Costco金飾被搶光光！金價隔天慘重挫 網問：可以退貨嗎？

有網友昨（30）日在社群平台分享，前往Costco賣場發現飾品區的金飾幾乎被掃購一空，直呼很猛。不過，隨著美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場認為美國央行獨立性疑慮有所緩解，美元轉強，貴金屬隨即出現拋售潮，金銀價格今（31）日明顯重挫，也讓該則貼文再度引發熱烈討論。

有網友前往Costco賣場發現飾品區的金飾幾乎被掃購一空，直呼很猛。（圖／翻攝畫面）

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，難得看到金飾櫃位空成一片，忍不住笑稱會員購買力真的很猛。底下留言意見兩極，有人認為近期金價波動過大，「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快」、「黃金已經變成迷因幣，不是避險投資產品」，也有人語氣犀利地說，「六、七千不買，快兩萬搶著買」、「昨天買的，應該睡不好了」。

也有熟門熟路的網友點出關鍵，指出好市多金價未必天天隨國際行情調整，有些標價甚至停留在半個月前，「會來搶的都很聰明」。不過反對聲音同樣不少，有人直言飾品工錢高得嚇人，「好市多只有金條可以買，飾品不划算」，並提醒短線跟風風險不小。

另外，有網友好奇，今日金價重挫是否能將黃金賣回好市多。對此官網規定相當明確，凡是黃金、白銀等貴金屬條塊、鑄幣以及24K金飾，售出後一律不接受退貨。隨著美元走強、貴金屬價格明顯修正，也讓不少人感嘆「現在被買等於廠商現賠，虧錢生意沒人做」。

