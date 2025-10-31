Costco雙11七天特惠開跑 黑鑽會員享獨家雙倍回饋

一年一度的「雙11購物節」即將引爆，美式賣場好市多自 11 月 5 日起至 11 月 11 日，推出為期七天的線上購物優惠活動，祭出超過 300 項特價商品，從大型家電、家具、保健食品、寵物用品到熱門零食、保暖服飾一應俱全。

今年活動新亮點為 「黑鑽會員限定早鳥日」 首度登場！黑鑽會員可於 11 月 10 日提前享受優惠，享有「滿$11,000 折 $1,100」的專屬優惠，比一般會員早一步入場。更棒的是，隔天（ 11 月 11 日）黑鑽會員仍可與全體會員共同再享一次同額優惠，成為雙11檔期中最尊榮的一群。

好市多表示，今年雙11主軸「誠意優惠・尊榮早鳥」，分三大階段。黑鑽會員限定早鳥日（11/10），輸入指定折扣碼即可享「滿$11,000 折 $1,100」限時優惠。全會員同慶日（11/11），所有會員同享相同優惠。七天超值特惠檔（11/05–11/11），超過 300 項商品同步開賣，提前釋出驚喜好康。

活動期間，使用Costco好市多富邦聯名卡線上消費，還可享 3% 回饋無上限，回饋自動累積，讓會員「優惠加回饋」。大型家電與家具商品更提供基本安裝服務，貼心滿足年末汰舊換新或搬家需求。至於會員最關心的優惠商品，好市多今年精選多款熱門品項，包括TOSHIBA 75吋4K大電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡與米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等熱門生活商品。無論是家庭採購、毛孩照護或年末送禮，全方位滿足會員需求。

好市多強調，今年雙11不僅是優惠戰，更希望帶給會員「提前感受年末幸福」的購物體驗。黑鑽會員早鳥日更成為焦點，不僅能搶先一天開買，還能享有「雙次優惠」的獨家禮遇。準備好開啟年度最強購物節了嗎？快把心儀商品加入購物車，準點開搶，囤滿一整年的幸福！

