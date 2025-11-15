Costco顧客都討厭！「這2種水果」意外上榜 不會回購的還有這些…

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

美式知名賣場Costco（好市多）可以買到各式各樣的食品雜貨，受到許多顧客喜愛，不過有顧客上網透露，對於某些水果的消費意願低，甚至拒絕購買，被點名的水果除了Cara Cara臍橙，酪梨、藍莓、芒果和西瓜都曾在網路討論中出現，而常見的草莓和香蕉也意外成為最不受歡迎的Costco水果之一。

Reddit網友討論出草莓和香蕉是Costco水果裡最不受歡迎的。（圖／資料照）

外媒「The Takeout」報導，許多Reddit網友均對Costco柑橘類水果的品質有所不滿，特別是Cara Cara臍橙，一位網友在Reddit上發文抱怨這種水果水分含量低，引發其他網友熱烈討論，留言出現兩派立場。一位網友表示，「從未在Costco買到過不好的柑橘類水果」，但也有不少人與發文者有一樣的看法，一位網友曾購買過Cara Cara臍橙，他認為：「Costco的供應商似乎不太注重品質，我在Costco買了一些，差點就退貨了。」

除了Cara Cara臍橙，許多Costco顧客也對貨架上幾種水果表達不滿，包括酪梨、萊姆、藍莓、芒果和西瓜均上榜，但草莓和香蕉似乎才是Costco水果裡最不受歡迎的，一位顧客聲稱「草莓太難吃了」，並補充，完全成熟的草莓不能放太久，否則很快就腐爛。另一位Costco顧客則對香蕉的品質感到困惑與訝異，稱Costco的「香蕉還沒熟就開始變色了」。 Reddit網友表示，就連Costco的新鮮蔬菜也有類似的問題，花椰菜和生菜等蔬菜的食用期限都很短。

報導指出，部分顧客強調他們的門市就沒有這些問題，顯示這問題因地域而異。一位知情的Reddit網友解釋，導致農產品更快腐爛的原因可能是，溫度控制欠佳和貨品輪換不當所造成。報導呼籲，鑒於網路對Costco所販售的農產品有各式各樣的投訴，或許每個門市都應該考慮對生鮮部門進行績效評估。

報導指出，令顧客不會回購的並非只有蔬果。其他的食物還包括扁豆、鄉村起司和奶油起司、龍蝦濃湯、壽司，以及相當受歡迎的烤雞。許多顧客直言，烤雞和Costco自有品牌的雞胸肉已經不如從前。

