Counterpoint：記憶體成本大漲 2026年全球智慧手機出貨量預估減少2.1%

DRAM價格飆升，分別導致低階、中階和高階智慧手機的物料成本大漲約25%、15%和10%。(圖片來源/yt影片截圖)

科技市場研究公司Counterpoint Research於12月16日發布報告，他們將2026年智慧手機出貨量預測調降2.6個百分點，其中中國OEM廠商的下修幅度最大。

2026年全球智慧手機出貨量將減少2.1%

OEM廠商（Original Equipment Manufacturer，原始設備製造商）是指接受客戶委託，按照客戶提供的設計、規格和技術要求進行產品生產和組裝的製造商。

從價格區間來看，低階智慧手機市場受到的影響將最大，但整體影響範圍更廣。

DRAM價格飆升，分別導致低階、中階和高階智慧手機的物料成本大漲約25%、15%和10%，Counterpoint預計到2026年第二季度，成本將進一步上漲10%-15%之間。

由於成本轉嫁和產品組合調整，推高批發平均售價，Counterpoint預估2026年智慧手機平均售價上漲6.9%，9月份預測上漲3.6%。

Counterpoint Research最新發《全球智慧手機出貨量追蹤與預測報告》，受零件成本飆升對需求潛在的影響，該報告預計2026年全球智慧手機出貨量將減少2.1%。

低階手機的物料成本今年大漲2-3成

報告預估2026年整體智慧手機的出貨降幅為2.1%，其中，榮耀、OPPO和vivo等主要中國OEM廠商的出貨量下調幅度最大。

「目前我們看到的是，低階智慧手機市場（200美元以下）受到的衝擊最大，其物料清單（BoM）成本自年初以來上漲20%-30%。對照之下，中高階智慧手機的物料成本上漲10%-15%。」Counterpoint Research研究總監Yang Wang表示。

Counterpoint報告預測，到2026年第二季，記憶體晶片價格可能還再大漲40%，導致物料清單成本在當前高位基礎上再上漲8%至15%以上。

資深分析師Yang Wang表示：「在低價位區間，智慧手機價格的大幅上漲是不可持續的。如果成本轉嫁不可行，OEM製造商將開始精簡產品線。事實上，我們開始看到低階SKU的銷量大幅下滑。」

年智慧手機平均售價恐上揚

由於成本轉嫁和產品線重組，分析師預計明年智慧手機平均售價（ASP）也將上漲6.9%，高於先前在2025年9月預估的的ASP上漲3.9%。

最能抵禦供應短缺的智慧手機製造商將是那些擁有規模、廣泛的產品線，以及高度垂直整合的手機品牌，尤其是在高階智慧手機市場。

「蘋果和三星最有能力度過接下來幾個季度，但是低階手機製造商在市場份額和利潤率沒有足夠迴旋餘地，他們的情況將會非常艱難。隨著時間的推移，我們將特別看到這種情況在中國OEM廠商身上體現出來。我們看到過去幾個月來，這些中國手機廠商越來越多採用諸如降低其他規格等緩解策略。」Yang Wang進一步說明。

另一位資深分析師Shenghao Bai指出，「例如某些機，我們看到相機模組、潛望鏡解決方案、顯示器、音訊組件以及記憶體配置等組件的規格降低，其他策略包括重複使用舊組件、精簡產品線、引導消費者購買更高規格的Pro版本以及採用新設計，來刺激升級。」

