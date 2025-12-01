Coupang酷澎助非洲女性 並投入台灣救災

▲Coupang 酷澎攜手品牌夥伴「惜時 SEEDS」響應 10 月 11 日國際女孩日，將指定商品銷售所得投入國際公益。（圖／Coupang 酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 此次捐助將用於支持非洲資源匱乏地區的衛生教育課程，從乾淨飲水到女性生理照護，協助當地學童與居民獲得正確的公共衛生知識，為社區健康帶來長期改變。

Coupang 酷澎始終秉持「顧客至上」理念，精選優質、安全、營養均衡的寵物食品守護毛孩健康。透過此次公益合作，Coupang酷澎將顧客的關愛延伸至世界另一端，並投入資源協助社群宣傳推廣，邀請喜愛毛孩的消費者共同響應，展現企業對寵物照護與國際公益的雙重承諾。

Coupang 酷澎與Love Binti 愛女孩國際關懷協會及寵物品牌惜時 SEEDS 共同推動這項捐助計畫。活動期間顧客購買指定商品，每組將提撥20元，協助非洲女性與女孩取得負擔得起的生理衛生用品，並延伸至淨水衛生（WaSH）、職能培訓、社區賦權與基礎建設發展，期望促進當地社區的永續轉型。

回到台灣，今年十月初面對強烈颱風樺加沙帶來的豪雨重創花蓮光復鄉，Coupang 酷澎亦在第一時間表達慰問，並第一時間主動捐助清潔用品、口罩與照明設備等緊急物資，協助災區早日復原。Coupang 深耕台灣、重視在地社群，並持續運用跨國零售營運的能量支持災後重建，展現企業在全球與台灣社會公益上的長期承諾。

