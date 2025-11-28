Coupang酷澎受邀出席NVIDIA AI Day Seoul 展示全球AI佈局與創新願景

〔記者高嘉和／台北報導〕美國科技公司Coupang酷澎日前受邀出席 NVIDIA AI Day Seoul，向全球科技界展示如何透過Coupang酷澎智慧雲端架構(Coupang Intelligent Cloud, CIC)重新定義可擴展的AI基礎設施，為全球顧客持續創造WOW體驗。Coupang酷澎不僅展現了在AI技術上的深厚實力，也再次強調致力推動未來商務與AI創新的長期承諾。

AI已深度融入Coupang酷澎的全球營運，從預測各物流中心應備多少庫存、優化配送路線以確保顧客準時收到訂單，到提供即時且相關的搜尋結果，讓數百萬顧客能快速找到他們想要的商品。

CIC協助團隊以更高的速度與效率開發、訓練並部署模型，進而加速創新。CIC產品負責人Danny L.指出，CIC讓工程師能無縫地訓練與部署模型，同時在高效能基礎設施之上，實現自動化工作流程。它提供從資料導入到部署的整套流程所需的基礎模組，讓團隊得以大規模推行創新，並擴大AI在Coupang酷澎全球營運中的影響力。

Coupang酷澎全球事務長Robert Porter日前也在 APEC CEO Summit上分享Coupang酷澎以AI驅動的未來商務願景。

Robert Porter表示：「作為美國科技公司，Coupang酷澎正透過AI及先進技術推動美國出口、協助企業成長，並鞏固美國在全球AI競賽中的領導地位。我們已在亞太地區投入數十億美元，發展AI技術、機器學習、先進機器人、智慧物流、雲端運算等創新，協助來自美國及全球的數十萬家中小企業透過Coupang酷澎銷售商品。」

自2022年至2024年，Coupang酷澎在亞太地區的AI及先進技術投資已超過30億美元。其世界級的端到端物流系統結合AI驅動服務，重新定義全球供應鏈，提供顧客更低價格與更快速的配送體驗。

Coupang酷澎展現出科技如何在全球經濟中創造新機會。數千個美國品牌透過 Coupang酷澎服務，成功拓展至韓國、台灣等亞太地區關鍵市場，每年促成數十億美元的美國商品與農產品出口。

因此，作為一家在印太地區推動創新與成長的美國科技公司，Coupang酷澎對於近期美國與韓國之間達成的歷史性貿易協議表示支持。該協議將強化雙方商業連結，並加速美韓兩國在經濟機會上的共同成長。隨著美國川普總統與韓國李在明總統持續推動市場開放與跨境商務拓展，Coupang酷澎也將持續協助提升雙方貿易往來，同時為勞工及消費者帶來正面影響。

