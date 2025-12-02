Coupang酷澎在台專利破500件 升級顧客體驗

▲Coupang酷澎獲得美國商業雜誌《快速企業》（Fast Company）評選為 2025 年度全球最具創新力公司之一。（圖／Coupang酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 美商Coupang酷澎持續以創新驅動企業文化，激勵科技團隊大膽發想，為顧客打造令人驚艷的購物體驗。美商Coupang酷澎全球累積專利總數已超過 3,100 件，另有超過 3,000 件專利正在各國智慧財產主管機關審核中，展現強大研發能量。

美商Coupang酷澎致力將矽谷式科技創新導入台灣市場，引領數位商務革新。今年度前三季，酷澎在台灣新申請專利已達 576 件，僅第三季即新增 152 件，根據經濟部最新智慧財產權趨勢，酷澎位居「發明專利前十大外國申請人」前五名，彰顯其作為美國《財星》200強企業的創新實力。

注音搜尋技術：專為台灣顧客打造

台灣是全球唯一沿用注音符號作為主流中文輸入基礎的華語市場，形成獨特的搜尋行為模式。美商Coupang酷澎針對此特性，開發「注音搜尋」技術，將 37 個注音聲符、韻符與站內熱門關鍵字比對，並透過 AI 演算法生成更貼近搜尋意圖的關聯詞。

舉例而言，當顧客僅輸入「ㄉ」這類未成詞的注音符碼時，系統能即時推測需求，優先呈現「電腦」等高度相關商品，讓搜尋操作更直覺，大幅縮短找到商品的時間，提升整體購物效率。

物流優化：因應郵遞區號升級

在物流端，美商Coupang酷澎同步因應台灣郵遞區號由 3 碼延伸至 3+3 碼的變革，於配送系統中建立更細緻的區域分類，強化路徑規劃精準度。透過更精準的編碼，配送時效與準確度同步提升。

本年稍早，美商Coupang酷澎榮獲2025年律商聯訊（LexisNexis）全球百大創新者之一，亦榮獲美國商業雜誌《快速企業》（Fast Company）評選為 2025 年度全球最具創新力公司之一，並名列全球零售產業第二。Coupang酷澎所有專利研發與技術升級，皆以改善顧客體驗、提升營運效率為核心，持續打造更快速、更精準的服務，開創全球數位商務新篇章。

