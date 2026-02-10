Coupang酷澎火箭速配不打烊 送禮神隊友

▲2月15日前Coupang酷澎「酷選情人節」提供豐富送禮提案，讓另一半好感滿滿。（圖／Coupang酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 今年春節連假正巧由西洋情人節揭開序幕，兩大送禮節慶聯袂登場，美商 Coupang 酷澎即日起至2月15日推出「酷選情人節」，精選多款好感升級的情人節傳情提案。從經典必備的金莎巧克力、散發宜人香氣的摩洛哥護髮油，皆可透過「火箭速配」到貨，浪漫赴約不空手。同步還有「火箭跨境」服務，最快3天到貨，網羅國際知名巧克力、巧克力手作組，邀請情侶一同共享甜蜜手作時光，留下難忘的浪漫回憶。而隨之而來的農曆春節，Coupang酷澎依然維持最快隔日到貨的效率、更可指定7天內到貨日期，成為顧客春節送禮神隊友。

一項2025年發布的消費統計顯示，全球線上零售於情人節期間銷售表現皆有明顯成長，其中亞洲地區有近 80% 的消費者傾向透過線上平台選購禮物。針對送禮偏好，另有網路調查顯示，女性最期待收到另一半親手製作的禮物，而男性則偏好手機等實用型商品。Coupang酷澎憑藉豐富選品與全球商務量能，提供多元送禮選擇，並攜手品牌回饋消費者；即日起至2月15日，美妝情人禮TT波特嫚系列單筆滿999元折50元，So Natural、ABIB 阿彼芙系列單筆滿1,000 元折100元，購買指定品牌香水再送 narciso rodriguez 小樣；更多優惠詳見Coupang酷澎App。

在情人節送禮趨勢上，消費者逐漸從單純浪漫象徵，轉向兼具實用與生活質感的商品。KUNDAL昆黛爾受損修護洗護3入禮盒組，提供完整蛋白質修護，改善毛躁與分叉問題，搭配微風鈴蘭香氛，打造宛如沙龍般的洗護體驗；摩洛哥優油富含堅果油成分，能深層滋養髮絲、提升光澤彈性，讓日常造型更輕鬆有型。

情人節男生禮物推薦 AirTag 2、Soundcore 降噪耳機最快隔天到貨

除了個人保養品項，科技與居家選品同樣成為情人節送禮新選擇。TT波特嫚極潤水光保濕面膜以多重保濕成分深層補水，維持肌膚水潤好氣色；COCODOR曜黑擴香瓶則以純棉花香營造潔淨放鬆的居家氛圍。網路最夯Stanley隨行杯情人節限定款四季恆溫同步上架酷澎，紅、白、粉三色交織出繽紛浪漫戀曲。

科技玩家送禮推薦，Apple原廠AirTag 2 陸續到貨酷澎，讓情人物品好好定位；Soundcore Liberty Buds則以穩定連線與清晰音質，滿足日常通勤與休閒需求，成為貼心又實用的情人節禮物。

同時，Coupang酷澎「火箭跨境」精選美、日、韓、港知名品牌與人氣商品，並開設 DIY巧克力專區，讓新手也能輕鬆完成手作巧克力；還有創意花束專區，集結三麗鷗人氣角色花束與象徵愛情長久的永生花束，提供顧客源源不絕的送禮靈感。

Coupang酷澎WOW會員服務每月僅需59元，即可享有「火箭速配」、「火箭跨境」無門檻免運，並享會員專屬Goldbox 每日特惠商品與不定期優惠券，讓線上購物更安心。2月15日前，WOW會員使用Coupang酷澎App下單，還可參加抽隨機金額的線上「開運紅包」，活動期間每帳號最高可抽5包，累積最高可獲得300元酷澎幣。

