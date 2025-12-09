Coupang酷澎物流中心津貼加碼 員工福利延伸至二等親

美商Coupang酷澎持續擴大在台投資，全面升級物流中心軟硬體設施，並以「全方位家庭關懷」為核心，將員工福利延伸至二等親，無論是父母與岳父母花甲之喜、手足婚嫁等人生重要時刻，皆提供貼心津貼，陪伴員工與家人共享幸福。

響應勞動部鼓勵企業推動友善家庭職場與工作生活平衡，Coupang酷澎積極協助物流員工建立新家庭，提供結婚津貼，祝福不僅延伸至員工本人，也包括配偶的兄弟姊妹及員工子女婚禮，讓每個家庭的重要時刻都能感受到公司的溫度。

廣告 廣告

此外，酷澎重視新生命的到來，物流員工或配偶生產可領取生育津貼。

育有9個月大孩子的張姓物流員工分享：「Coupang酷澎的福利讓我有勇氣生小孩，主管以及環境安全與健康團隊都會主動關心員工家庭規劃需求，並提供合適的工作安排」。

張姓物流員工的太太也在Coupang酷澎物流中心擔任正職員工，在懷孕期間獲主管與職場護理團隊的定期照護與職務調整建議，能安心工作、順利生產。張先生說道：「南部的家人都非常肯定Coupang酷澎的福利，我們全家都非常珍惜這樣的工作環境與機會。」

面對超高齡社會挑戰，勞動部協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，Coupang酷澎亦積極響應，設立「銀髮津貼」鼓勵二度就業。除了員工本人年滿60歲可領取津貼，員工及配偶的父母達60歲或70歲也享有補助，協助員工回饋長輩，促進家庭和諧。

從上市公司退休、加入酷澎的翁姓物流員工表示：「鮮少知道有企業願意提供『銀髮津貼』，這讓我感到非常窩心。Coupang酷澎真正對中高齡族群提供了友善的工作環境，現在，我在下班時間也常會和年輕同事一起唱歌、交流。Coupang酷澎的友善共融職場，協助我順利展開事業第二春！」。

翁姓員工說，相較過去較高壓的工作環境，酷澎的班別規劃與交通車安排讓他感到貼心，更能保有時間與體力陪伴家人。

除了喜事祝福，酷澎也在員工面臨喪親之痛時給予支持，慰問津貼涵蓋父母、子女及祖父母、兄弟姊妹，盼在艱難時刻陪伴員工與家人。

更多品觀點報導

中國信託銀行印尼子行三寶瓏分行今開業 深耕印尼市場

票券商公會攜手集保結算所 喜創全球首例永續發展票券

