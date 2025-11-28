Coupang酷澎黑五主推電競手機預購 廚房家電限時閃購

「黑色星期五」登場掀起年末購物熱潮，美商Coupang 酷澎也自今天起至12 月1日，推出3C家電新品同步開賣、母嬰用品最低 3 折起，並祭出多款黑五特價品，包括法國原裝氣泡水、日本原裝立體洗衣球補充包等人氣好物，WOW會員另有獨享價格。

Coupang酷澎亦開放vivo旗下效能旗艦 iQOO 15新機預購，並有機會享受獨家加碼的酷澎幣回饋。

Coupang酷澎下半年成為Apple、OPPO、vivo等品牌新機官方通路；11月底前於Coupang酷澎購買OPPO X9及X9 PRO享豐富配件禮包，及登錄加碼送一年份延長保固及螢幕意外保障，「火箭速配」最快隔日可到貨，再贈1000元酷澎幣，可用於購買Coupang酷澎全站火箭速配商品。

此外，Coupang酷澎與台灣經典品牌「大同」推出溫暖優惠，11人份電鍋採用不銹鋼外蓋，特殊色深海藍展現時尚風格；還有Thermos膳魔師瑪麗貓保溫杯、Tefal特福平底鍋、Glasslock玻璃保鮮盒一同溫暖迎冬。

Coupang酷澎也在黑色星期五活動期間，推出母嬰到居家清潔等多品類的專屬優惠三折起，WOW會員再享專屬優惠價格，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，法國原裝進口perrier 沛綠雅氣泡天然礦泉水、ARIEL日本原裝進口4D立體洗衣球補充包、Kleenex舒潔可沖濕式衛生紙等數十樣必收好物，每日0點更新，鎖定Coupang酷澎app限量開賣。

Coupang酷澎指出，加入WOW會員，每月僅59元訂閱費，享受火箭速配、火箭跨境無門檻免運，買一件就回本。冬季遊韓話題伴手禮「韓國棉被」，圖樣細緻、觸感厚實，透過Coupang酷澎火箭跨境下單，免出國免塞行李，各尺寸都能直送到府。

