Coupang酷澎黑五主推電競手機預購 火箭跨境豐富選品抗寒

Coupang酷澎黑色星期五提供3C家電、家庭日用品優惠，還有WOW會員專屬特價必囤好物。（圖／Coupang酷澎）

Coupang酷澎以年底大檔「黑色星期五」掀起年末購物熱潮。11月28日至12月1日期間，3C家電新品同步開賣、母嬰用品最低3折起，並祭出多款WOW會員限定黑五特價品，包括法國原裝氣泡水、日本原裝立體洗衣球補充包等人氣好物。Coupang酷澎也開放手機品牌vivo旗下效能旗艦iQOO 15新機預購，有機會享受獨家加碼的酷澎幣回饋。

針對追求極致手機遊戲體驗的玩家，Coupang酷澎作為iQOO 15官方授權通路，將於28日同步開放台灣市場新機預購。iQOO 15為Android陣營首發當前最強悍的高通Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，搭配大面積散熱系統與 7000mAh 超大電量，無論視聽享受或遊戲操作都更流暢、續航更長久。這次預購 iQOO 15鎖定Coupang酷澎搶先入手旗艦新機，還有機會獲得酷澎幣回饋。

Coupang酷澎成為vivo子品牌 iQOO 15官方授權夥伴，28日同步全台預購。（圖／Coupang酷澎）

2025下半年，Coupang酷澎成為Apple、OPPO、vivo等品牌新機官方通路；11月底前於Coupang酷澎購買OPPO X9及X9 PRO享豐富配件禮包，及登錄加碼送1年份延長保固及螢幕意外保障，「火箭速配」最快隔日可到貨，再贈1000元酷澎幣，可用於購買Coupang酷澎全站火箭速配商品。

Coupang酷澎與大同推出溫暖優惠，11人份電鍋採用不銹鋼外蓋，新色深海藍展現時尚風格；還有Thermos膳魔師瑪麗貓保溫杯、Tefal特福平底鍋、Glasslock玻璃保鮮盒。（圖／Coupang酷澎）

除了手機，Coupang酷澎也攜手與最具台灣代表性的品牌「大同」推出溫暖優惠，有適合小家庭的6人份電鍋，還有大家庭友善的11人份和15人份電鍋，多元料理一鍋搞定。另外還有更多其他廚房家電、除濕機、吹風機等多種生活家電可供選擇，滿足全方面家庭需求。

Thermos膳魔師瑪麗貓保溫杯兼具外型與實用性。（圖／Coupang酷澎）

隨著氣溫下降，保暖需求持續增加， Coupang酷澎集結多款加溫好物，包含Thermos膳魔師瑪麗貓（Marie）保溫杯，以及料理好幫手Tefal特福不沾平底鍋、Glasslock玻璃保鮮盒套裝組系列。

當然Coupang 酷澎台灣最受用戶喜愛的母嬰品類商品，也在這次黑色星期五期間為WOW會員推出母嬰到居家清潔等多品類的專屬優惠。WOW會員11月28日到12月1日黑色星期五活動頁面天天享專屬優惠，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，法國原裝進口Perrier 沛綠雅氣泡天然礦泉水、ARIEL日本原裝進口4D立體洗衣球補充包、Kleenex舒潔可沖濕式衛生紙等數十樣必收好物，每日0點更新，鎖定Coupang酷澎app限量開賣。

透過火箭跨境下單質感厚實的韓國棉被、日本各地美味特產，在Coupang酷澎App一鍵直送到府。（圖／Coupang酷澎）

Coupang酷澎火箭跨境推出「暖冬推薦商品」集結美國可可粉、韓國市場棉被、日本熱門名產等多項抗寒好物。（圖／Coupang酷澎）

只要加入Coupang酷澎WOW會員，每月僅59元訂閱費，享受火箭速配、火箭跨境無門檻免運，買一件就回本。冬季遊韓話題伴手禮「韓國棉被」，圖樣細緻、觸感厚實，透過Coupang酷澎火箭跨境下單，各尺寸都能直送到府。搭配溫暖湯飲DAISHO大逸昌豚骨醬油風味火鍋湯底、O taste家常風味海帶芽湯，還有日本人氣甜點NEWYORK PERFECT CHEESE 起司奶油脆餅、北海道限定的獨特風味零食烤玉米風味米菓，讓冬日升溫更增添異國旅遊氛圍。

