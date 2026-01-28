Coupang酷澎「火箭速配」好禮 會員領紅包

▲Coupang酷澎「火箭速配」馬力全開迎新年，多款禮盒、馬年限定鍋具、春節擺飾一次買齊。（圖／Coupang酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 美商 Coupang 酷澎陪你輕鬆辦年貨，馬力全開迎新年！人氣年節禮盒一次到位，黑松、光泉、味全、悅氏齊聚賀歲，指定品牌限時滿額最高折100元。迎春喜慶燈籠掛飾、趣味郭公館春聯同樣能一站購足，為馬年搶先跑好運、討好彩頭。

Coupang酷澎WOW會員即日起於2月15日前使用Coupang酷澎App下單現拿最多５個「開運紅包」，累積最高可賺300元酷澎幣，新加入會員同享活動資格！貨到付款訂單不適用此活動，更多活動細節以Coupang酷澎App介面為主。加入Coupang酷澎WOW會員，每月59元即可享有「火箭速配」、「火箭跨境」無門檻免運及「火箭速配」30天退貨服務。

▲Coupang酷澎推出多個品牌優質飲品、零食滿額現折，「火箭速配」最快隔日到貨。（圖／Coupang酷澎提供）

馬年春節送禮唰嘴堅果、零食、飲品滿額現折

新春禮盒秀品味，Coupang酷澎推薦多款新春禮盒，波蜜新品元氣雙饗糙米捲禮盒、波蜜元氣水果吸凍飲禮盒雙口味大滿足，還有六月初一8結蛋捲禮盒、豆之家翠菓子走走寶島旅行米果禮盒、洽洽每日堅果禮盒，送禮最大方。

Coupang酷澎「馬上下單」辦年貨，指定品牌推出限量滿額折扣，

即日起光泉全品項消費滿999元現折 50 元

2月1日起 光泉調味乳系列單筆滿399元現折20元； 悅氏包裝水系列單筆滿600元現折50元； 悅氏550ml茶飲系列單筆滿699元現折100元； 味丹多喝水、堅果及百事系列單筆滿888元現折88元； Binggrae+韓味不二全系列單筆滿888元現折100元； Binggrae+韓味不二年節禮盒系列單筆滿1000元折100元 2月2日起，Volvic富維克單筆滿899元現折50元 2月9日起，味全單筆滿500元現折50元



鍋具品牌NEOFLam推出馬年應景Rody跳跳馬系列炒鍋，粉紅、黃、藍三色任選再送萬用刀；法國特福指定商品滿千現折百。尾牙籌辦救星，Coupang酷澎「火箭速配」最快隔日到貨，包含Apple 2025 AirPods Pro 3等人氣3C今天訂明天到。

▲馬年迎春喜慶燈籠掛飾於酷澎齊備，新春優惠價入手，為新年添喜氣（圖／Coupang酷澎提供）

