Coupang酷澎618優惠開跑 OREO&BTS聯名餅乾搶先全台開賣

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CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

Coupang酷澎持續攜手國際品牌推出話題新品，透過「火箭速配」服務，最快隔日送達消費者手中。搭配WOW會員專屬「滿888元現折200元」活動熱烈進行，Coupang酷澎本週更搶先全台通路開賣期間限定OREO&BTS聯名餅乾，讓粉絲第一時間跟上席捲全球80多個市場的收藏熱潮。

適逢BTS成軍13週年，OREO&BTS聯名餅乾特別推出13款由成員親自設計、獻給粉絲的限定圖案，包括成員名字、BTS應援棒，以及可拼湊出隱藏訊息的特殊餅乾圖樣。粉絲只要完成蒐集，即可解鎖品牌精心設計的驚喜彩蛋，增添收藏樂趣。

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除了國際品牌聯名商品，本土品牌話題新品同樣受到消費者關注。隨著2026FIFA世界盃本週開賽，聯華食品旗下卡廸那推出世足限定包裝系列商品，包括德州薯條雞汁風味、非油炸米米脆片及波浪洋芋片海鹽口味等。即日起至7月31日止，消費者購買指定商品並至官方LINE帳號登錄發票，即有機會抽中Nintendo Switch 2、郵政禮券4,000元等好禮。

韓流話題商品也持續帶動買氣。韓國人氣男星GD喜愛的小雛菊元素聯名商品登上Coupang酷澎，包含rom&nd天使光糖漿唇蜜ZO&FRIENDS聯名款及rom&nd果凍打亮ZO&FRIENDS聯名款。即日起至6月30日止，購買指定系列商品滿499元，即可獲得限量同款唇釉環。

此外，擁有夏日膚色造型的「曬黑版Hello Kitty」也攜手三麗鷗家族推出翠菓子夏日公路旅行米菓手提行李箱，結合零食與收藏功能，兼具實用與可愛風格，無論出遊或送禮都相當吸睛。

居家生活用品方面，不沾鍋品牌COTD推出奶油雪平鍋與Snoopy活力聯名系列，結合耐磨材質與防燙把手設計，兼顧外觀與實用性。norns推出的Peanuts史努比雙飲手把保溫杯，採用雙層真空結構與304不鏽鋼材質，具備良好的保溫與保冷效果，成為日常外出熱門選擇。

3C產品同樣是近期熱銷焦點。Coupang酷澎身為Apple授權經銷商，結合火箭速配服務，提供最快隔日到貨體驗。包括iPhone 17 Pro、AirPods Max 2及MacBook Neo 256GB等熱門新品皆備有現貨，滿足換機與畢業季送禮需求。

WOW會員除了享有火箭速配、火箭跨境無條件免運等服務外，即日起至6月18日，購買食品飲品、洗沐用品、美妝保養、母嬰文具、餐廚用品及寵物食品等指定類別商品，單筆消費滿888元即可現折200元。每位會員每日限使用一次優惠，須完成線上付款並選擇指定宅配方式，活動名額有限，額滿為止。

另外，WOW會員購買數位家電及3C商品還可享信用卡專屬優惠。即日起至6月18日，購買具備主動降噪功能與IP57防塵防水規格的AirPods Pro 3，刷國泰世華信用卡單筆消費滿6,180元，即可現折618元，相當於再享9折優惠。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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