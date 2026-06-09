COVID-19疫情近3週緩升 全台單週就診1000人次

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）COVID-19威脅仍在，疾管署最新監測資料顯示，近3週自低點緩升，上週COVID-19門急診達1000人次，較前一週增加4.1%，並新增5例COVID-19併發重症本土病例，無本土死亡個案。

衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報中公布，民國114年10月至今，累計90例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症本土病例，其中14例死亡，重症病例以65歲以上長者（占72.2%）及具慢性病史者（占81.1%）為多，93.3%未接種本季COVID-19疫苗。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉簡報說明，第22週（5月31日至6月6日）COVID-19門急診就診計1000人次，較前一週上升4.1%；上週（6月2日至6月8日）新增5例COVID-19併發重症，其中65歲以上占80%，具慢性病史者占80%，皆未接種這季COVID-19疫苗。

根據疾管署統計，去年10月1日開打COVID-19疫苗至今年6月7日期間，目前累計接種172萬536劑，並已於今年4月7日起，提供65歲以上長者、55至64歲原住民及免疫不全患者等3類高風險族群再增加接種1劑，65歲以上長者接種率為第1劑20.96%，第2劑0.4%。

疾管署發言人曾淑慧表示，這已經是COVID-19疫情從這一波低點以來連續第3週上升，每週增幅約3%至4%，呈現緩升跡象；雖然上升趨勢並不是非常明顯，但仍值得注意，疾管署也會密切觀察國內外疫情動態，綜合評估，以利判斷新冠疫情是否再度進入流行期，不是只看就診人次一項。

在全球COVID-19病毒陽性率部分，近期同樣從低點呈略升。郭宏偉指出，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1，各區中以東南亞區署呈明顯增加；鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。

為防範夏季可能的疫情，疾管署擴大接種措施將延長至7月31日，呼籲滿6個月以上、尚未接種本季COVID-19疫苗的民眾儘速接種。疾管署表示，如果本身具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件，一旦出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低感染後導致嚴重併發重症或死亡風險。（編輯：管中維）1150609