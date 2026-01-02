COVID-19疫苗擴大接種 元旦打氣增近7成

（中央社記者曾以寧台北2日電）COVID-19疫苗公費接種對象自元旦起至2月28日期間，擴大至年滿6個月以上民眾皆可施打。疾管署今天公布首日接種量，比去年12月25日假日接種量增加近7成。

衛生福利部疾病管制署日前宣布，考量年末假日及春節連假人潮往返，今年1月1日至2月28日期間擴大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗公費對象，年滿6個月以上民眾皆可施打。

疾管署在去年針對COVID-19疫苗接種對象做出調整，6至49歲無高風險民眾，不再列為COVID-19疫苗公費接種對象；接種對象改為50歲以上成人，及6個月以上、未滿6歲幼兒等10類高風險族群。但今年元旦至2月28日，只要年滿6個月以上的民眾，皆可施打COVID-19疫苗。

疾管署發言人林明誠今天公布擴大接種首日接種量，較前個假日、去年12月25日接種量增加69.8%，顯示有不少民眾在擴大接種第1天就響應；他並分析，增加的大部分民眾都是擴大接種對象。

疾管署日前依以往疫情走勢預估，今年5月恐再迎一波COVID-19疫情。林明誠指出，COVID-19每間隔6到8個月就會有一波新的流行，民眾踴躍接種，對防範新一波疫情有利，疾管署將持續觀察接種情形。

在流感疫苗部分，疾管署在本流感季共採購682萬9080劑。林明誠指出，截至今年元旦共已接種660萬6090劑，疫苗使用率為96.7%，剩22萬餘劑。

疫苗使用率較高的縣市，林明誠表示，包括高雄市99.4%、花蓮縣98.5%、台南市98.3%、新竹市98.0%、彰化縣97.9%。（編輯：吳素柔）1150102