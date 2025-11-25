CoWoS產能告急、客戶急單一直下 弘塑：明年上半年產能全滿 非常樂觀

弘塑副總經理梁勝銓。

半導體濕製程設備大廠弘塑科技（3131）今日表示，受惠於終端市場對先進封裝技術，尤其是 CoWoS 需求的急劇攀升，公司正面臨前所未有的「急單潮」。弘塑副總經理梁勝銓指出，目前供給遠遠跟不上需求，客戶對機台產能的需求已使現有產能遠遠不足，所需的產能利用率達200%，不得已一定得外包產能。公司預期明年上半年產能將呈現滿載狀態，整體營運持續非常樂觀。

弘塑副總經理梁勝銓指出，當前 CoWoS 產能的建置已出現加速趨勢，而終端客戶的需求使現有的產能遠遠不足。由於客戶近期下單多為急單，且數量非常多，使弘塑必須在極短期內快速地消化這些訂單。展望明年，明年的上半年產能幾乎已經是超過九成的滿載。

此外，客戶給出的資訊顯示，明年下半年的需求並無往下調的跡象，整體營運仍呈現樂觀狀態。弘塑認為，目前看到的趨勢顯示供給遠遠不到需求，因此看不到會有泡沫化的風險。

因應訂單持續增加，弘塑指出，新廠房的硬體工程已完成，現在正等待使用執照的核發，預計明年產能將會增加一倍以上。由於急單遠大於自製產能，公司目前已將外包比重從原先的 30% 增加到接近 50%，短期毛利率可能受影響。

不過梁勝銓強調：「毛利率不會再更低。」將優先滿足自製部分，不足再採用外包，但只要急單持續，短期內外包比重將不會下降。同時，弘塑也在積極尋找更多的供應商來協助增加產能。

在營收與獲利方面，弘塑預期明年營收將朝成長趨勢發展。明年出機數相較今年，預計仍會微幅增加。近期毛利率已充分反映高外包比例的影響，毛利率的回升預計將在明年下半年開始浮現，主要動力包括外包比例下降，以及高附加價值設備的逐步導入。



