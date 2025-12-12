CP值最高的港式點心！蝦餃一籠僅65元，大溪港式點心以平價席捲老街，干炒牛河、軟嫩排骨樣樣有

桃園｜大溪港式點心

大溪老街有不少排隊美食，這間大溪港式點心就是其一，

只開六日，一開門就湧入人潮，排隊候位是常態，一籠只要50元的港式點心，

好吃又便宜，是吸引民眾排隊的主因。這回是第二次來訪，一樣吃的超滿足超划算。

初訪文章可參考：https://irenelife.com/blog/post/da-xi

就算下雨天大溪港式點心也是排隊！

桃園｜大溪港式點心

桃園｜大溪港式點心

大溪港式點心的菜單，銅板價的港式點心真的好便宜，

另外也有炒河粉、粥、麵等主食以及湯品。(二訪沒有再拍一次菜單，所以請參考初訪的菜單)

桃園｜大溪港式點心

一口氣就上了好多道點心。

桃園｜大溪港式點心

老哥每次來都會點的牛肉皮蛋粥，如粥麋的口感搭配滑嫩的牛肉，

在下雨天的微涼天氣，來上一碗好舒服。

桃園｜大溪港式點心

吃點心怕吃不飽，就點份炒河粉吧，初訪沒吃到的干炒牛河，這次一開門就到便順利品嚐到，

干炒牛河給了不少塊牛肉，牛肉挺嫩，河粉滑順，調味適中，可惜少了點明顯鍋氣。

桃園｜大溪港式點心

排骨肥瘦皆俱，軟嫩夠味，調味鹹淡適中，吃得到肉甜味。

桃園｜大溪港式點心

幾乎入口即化的鳳爪，甜甜辣辣很涮嘴。

桃園｜大溪港式點心

白皙的蝦仁腸粉透出裡頭蝦肉的色澤，初訪有吃過但沒有很喜歡，二訪就跳過。

桃園｜大溪港式點心

很多第一次來因為太晚都售罄的品項，這次剛好都有點到，像是這道蝦餃就是其一，

皮Q柔軟裡面的蝦肉實在並彈牙，一份才65元實在是好划算。

桃園｜大溪港式點心

翠綠的韭菜餃顏色相當漂亮，口味上就因人而異。

桃園｜大溪港式點心

扎實的燒賣是好吃的，濕潤多汁還很Q彈，可以點個兩份。

桃園｜大溪港式點心

很有飽足感的珍珠丸。

桃園｜大溪港式點心

小孩指定要吃的奶皇包，這不是我的菜，但甜甜的內餡應該小朋友都會喜歡。

桃園｜大溪港式點心

桃園｜大溪港式點心

每次來泰瑞都會點上一碗扁食湯，皮偏厚，餡料調味一般，可吃可不吃的餛飩湯。

桃園｜大溪港式點心

雖然大溪港式點心的用餐環境不是那麼舒適，等餐時間較長，

但是餐點的價格平易近人，口感也不錯，以這價位來說算是表現不錯的了，絕對物超所值。

大溪港式點心

所在地址：臺灣桃園市大溪區登龍路88巷19號

營業時間：日 六 11:30-18:00

店家電話：0932-932-089

文章來源：Irene's 食旅．時旅