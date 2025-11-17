CP值爆表！家樂福1隱藏服務引熱議 他直接「週週報到」

近日有網友到家樂福購物，意外發現只要購買牛排品項，就可以享有「免費代煎」服務。（圖／翻攝自家樂福臉書）





如果要購買大量食材，不少民眾都會選擇到量販店進行採購，許多業者都紛紛祭出不同行銷策略，希望可以留住顧客的心。近日有網友到家樂福購物，意外發現只要購買牛排品項，就可以享有「免費代煎」服務，不僅節省料理時間，也提高食材的新鮮與風味，成為不少常客的便利選擇。

原PO在Threads上發文分享自己到家樂福體驗「代煎牛排」服務，他從賣場購買了216元的澳洲牛排，再加購一顆15元的荷包蛋，總共只要231元，現場還有座位區和餐具，讓他覺得不僅新鮮、好吃又便宜，從此「週週都報到」。貼文一出後，立即引起網友熱烈討論。

有網友分享自身的使用經驗，表示「好神奇的服務」、「現場還有座位區可以坐下吃，飲料咖啡都有」，也有網友分享代煎服務的優點，表示「飛濺在廚房的油污要清理起來，比煎牛排的時間還長」，如果交給家樂福代煎的話，不但可以省下烹飪及後續清理的時間，也會乾淨又衛生。

根據家樂福於去（2024）年發布的公告，指出其實只要在賣場內購買牛排，就能享有料理人員專業的代煎服務。目前內湖店、重慶店、北投店、桂林店、南港二店、三民店、天母店、樹林店、蘆洲店、重新店、淡新店、汐科店、新店店、中和店、林口店、板橋店、土城店、平鎮店、中原店、八德店、經國店、中壢店、內壢店、彰化店、文心店、豐原店、光華店、五甲店、鼎山店、安平店、花蓮店、宜蘭店等32家分店都有提供免費代煎牛排服務，不過，每家分店的細節與服務時段各有不同，建議還是訊問就近店家較為準確。

