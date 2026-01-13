CP值超高！好市多「5大隱藏福利」一次看 多用即賺回漲的年費

生活中心／倪譽瑋報導

美式賣場好市多（Costco）須成為會員才能去購物；而辦會員須繳錢。好市多年費調漲什麼時候生效？2026年4月1日，新會員要辦金星、商業卡得付好市多年費1500元，舊好市多會員4月到期續約也得多繳。部分消費者認為漲太兇決定剪卡，也有內行指出，5大隱藏版好市多優惠如：免費聽力檢測、驗光、輪胎補氮氣等，在外面做都需要上百元，在好市多用幾次即可賺回1500年費。

好市多年費調漲什麼時候生效？影響範圍？

廣告 廣告

近期好市多宣布自2026年4月1日起調整台灣會員年費，本次調整涵蓋一般金星會員與商業會員，金星主卡、商業主卡、商業副卡，均調漲至1500元。黑鑽會員費則維持不變，回饋制度也依舊是年度消費累積，台灣黑鑽回饋最高達3萬元。

雖然商業會員變貴，不過也有提供額外新制，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有1張免費家庭卡；但在2026年3月（含3月）之前新申辦或申請續約商業副卡，且適用舊會員年費者，無法再辦免費家庭卡。

續約方面，2026年4月到期的會員，提前3月申請續約可適用舊會員年費。而到期月份為2026年4月（含4月）之後的會員，辦理續約「以新會員年費計算」、已過期會員但在2026年4月（含4月）之後辦理續約，也是收新會員年費。

好市多調漲年費，商業卡方面變動較大。（圖／好市多會員提供）

好市多會員曝「隱藏版」好市多優惠 健康、護車服務多

好市多調漲會員消息一出，網路上出現不同的意見，一派人直言太貴已剪卡，「現在就覺得好貴，去年已經烙跑」、「實在是太盤」、「感覺被坑了」。不過，臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中也有內行人提出，其實1500還算划得來。

內行會員指出，好市多有多項高CP值的會員專屬服務，如免費聽力檢測、免費驗光與眼鏡清洗保養、免費輪胎填充氮氣、免費保健食品諮詢、會員專屬油價。聽力中心被點名用兩次就賺回年費「帶長輩去做聽力檢測、去個兩次，省下的費用就超過1500元的年費了」。

輪胎方面，好市多設有輪胎修護中心，只要在好市多輪胎中心購買、安裝輪胎，使用期間可享免費氮氣充填服務、免費胎壓檢查、免費輪胎對調與平衡等服務；許多會員分享「輪胎好處是假日也有服務」、「開車去打一次氮氣，賺至少200元」、「好市多輪胎贏在保固啊」。

更多三立新聞網報導

前韓國總統尹錫悅涉內亂罪 檢方要求「判死刑」

急性腸胃炎激增！醫曝「10個中8個」 腎臟出事也會腹痛

傳擴大投資美國 外媒曝「4大戰略意義」：看樣子對台積電利多

5分鐘就出事！醫示警冬天洗澡「5大NG行為」：小心冷休克

