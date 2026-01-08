CP崩盤！王鶴棣宣布合體趙露思 虞書欣粉絲集體脫粉怒轟「背刺」

記者陳宣如／綜合報導

中國男星王鶴棣因主演《蒼蘭訣》走紅，與虞書欣的戲劇搭檔關係累積了大量「棣欣引力」CP粉。相關超話與CP粉絲帳號經營多年，形成穩定社群。然而，這層長期維繫的粉圈結構近日出現罕見動盪。他日前宣布將於澳門舉辦個人演唱會，並邀請女星趙露思擔任特邀嘉賓。消息一出，立刻引爆討論，不少原本長期追隨《蒼蘭訣》CP的粉絲情緒反彈，社群平台隨即出現刪文、脫粉等現象，相關聲量在短時間內急速擴散。

王鶴棣（右）因與虞書欣（左）合作《蒼蘭訣》而被湊CP。（圖／翻攝自微博）

演唱會嘉賓名單公布後，部分「棣欣引力」CP粉認為此舉已打破既有想像，多個以CP為核心的帳號陸續清空過往內容，超話中出現停止追蹤、換頭貼等行動，有粉絲直言「陪伴多年到此為止」、「濾鏡破裂」，也有人感嘆《蒼蘭訣》成了「最痛的回憶」，甚至以「背刺」形容王鶴棣的決定，引發爭議。更有部分長期支持的核心粉絲表示，以後將不再追隨「棣欣引力」，選擇只專注於虞書欣的動向。

「棣欣引力」CP粉絲崩潰喊脫粉。（圖／翻攝自微博）

爭論也進一步延燒至趙露思與虞書欣之間的長期比較。兩人同為95後女演員代表，因戲路、資源與話題度相近，過去多次被外界視為競爭關係，雙方粉絲之間亦多次傳出摩擦。先前，趙露思在直播中談及考駕照題目時，提到「高速公路倒車會被扣分」，雖未點名對象，但部分網友聯想到虞書欣團隊曾捲入的交通爭議事件，進而解讀為隔空嘲諷。另一方面，也有已退圈女星公開指控，曾在圈內遭到虞書欣拉幫結派對待，引發外界對其人際關係的討論。上述行為與言論，使兩人「不合」的說法在粉圈與社群平台中持續流傳。

王鶴棣（左）宣布趙露思（右）是演唱會嘉賓。（圖／翻攝自微博）

不過，也有另一派粉絲與網友持不同看法，認為演唱會屬於個人音樂計畫，嘉賓邀請本就不應與戲劇CP過度綁定，直言「把合作看成感情投射，才是問題根源」，呼籲外界理性看待藝人行程安排。

事實上，王鶴棣與趙露思同為四川出身，過去曾在廣告拍攝及綜藝節目中多次同框，被粉絲稱為「川渝雙A」。此次再度合作，也讓外界揣測是否僅是基於私交與舞台效果考量，或另有後續合作計畫，但相關推測目前皆未獲當事人證實。

