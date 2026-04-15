CP查理桃園陽光劇場開唱！4/20起預售開跑、4/23拓元開賣 時間地點、售票時間、票價座位一次看

當年在《爸爸去哪兒》裡，那個奶音喊著「爸比」的4歲小萌娃Kimi，轉眼間這位昔日的「國民兒子」已經長成16歲的清秀少年！林志穎自Kimi上小學後，便堅持讓其回歸校園「息影」，極少讓他在鏡頭前露臉。不過，近日林志穎大方曬出兒子在羽球場上的英姿，不僅身高飆破180公分，網路上更瘋傳Kimi的正面帥照，引發網友熱烈討論，驚呼：「這根本是偶像劇男主角等級！」

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