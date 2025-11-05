CPB上海兄弟隊徽與中信兄弟相似 球團：若侵權將採必要措施

中信兄弟官方臉書粉專最新貼文，留言區被灌爆，幾乎和主題無關。因為中國明年開打「中國棒球城市聯賽CPB」，外傳「上海兄弟」由中信集團贊助，名稱和隊徽設計和中信兄弟高度相似，就連宣傳圖也放入台北101。

有網友表示「噁心」，請中信辜家不要污名化兄弟象三個字，但也有網友表示， 兩邊老闆都是中信沒抄襲問題，期待兩岸兄弟對抗賽。

資深象迷張先生表示，「從國小開始看，看到現在，也經歷過所謂的黑象事件，如果現在棒球事業是可以發展到更好，我給予正面的一個肯定。」

蔡其昌說，聯盟半年前就注意到疑似抄襲的問題，將請中信球團說明。

蔡其昌指出，「會向中信球團查詢，到底他們面對這個問題的態度是什麼，然後他們的跟整個，所謂這個LOGO很像，然後名稱也一樣，他們有什麼樣的看法。」

中信育樂公司表示，網傳有關上海兄弟有關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權將採取必要措施，重申一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。

一位長期在中國推廣棒球的台商指出，中國的棒球人口10多年來成長，技術也進步，歸功台灣棒球界前輩的投入，但一直以來缺乏高水準的賽事。

台商C先生說：「我們所有棒球圈的人都希望，大陸也能形成一個好的聯盟，然後完了跟台灣的聯盟一起來，然後組成一個更大的一個亞洲的大聯盟。」

中信金控董事長、亞洲棒球總會會長辜仲諒，2022年提出亞洲大聯盟構想。

有棒球界人士指出，CPB開放，規定每隊的台港澳球員不得少於10人，是構想在中國市場實現的一大步。

但台灣人才和市場資源恐受影響，蔡其昌也在臉書表示，請主管機關注意，當中國介入棒球後，未來發展與如何因應。

