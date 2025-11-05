CPB上海兄弟「象撞臉」CPBL中信兄弟 黃衫軍炸鍋

「上海兄弟」是一支大象圖樣，跟台灣中信兄弟的隊徽非常像。（圖／東森新聞）





中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」預計明年開打，五支球隊LOGO疑似遭提前曝光，其中「上海兄弟」是一支大象圖樣，跟台灣中信兄弟的隊徽非常像，引發兩岸球迷論戰，痛批是糟蹋「草創精神」，中職會長蔡其昌表示，會請球團說明中信育樂發聲，有關上海兄弟的內容並不知情。

賽事主播：「黃色彩帶拋下來了。」說到中華職棒，中信兄弟不只是老牌球隊，更是擁有龐大粉絲，球迷人數多到，甚至被稱作百萬象迷，只是....。

CPB中國棒球選手：「希望有越來越多棒球選手，以及棒球從業者的加入。」中國棒球城市聯賽CPB，明年將舉辦選秀測試會，宣傳畫面球員身上只有聯盟LOGO，沒有曝光五個球隊細節，但中國社群上疑似「提前曝光」，五個城市的球隊的LOGO，其中上海兄弟採用大象圖樣，引爆兩岸球迷論戰。

看看這個上海兄弟隊的LOGO，從配色到中央的大象，或是眼神跟球帽，甚至是字體，是不是都覺得有種「熟悉的感覺」，對比台灣中職中信兄弟隊的LOGO，相似度超高。

中信兄弟球迷最先氣炸，立刻灌爆粉專，有人痛批不可能有上海兄弟吧，真的別鬧了，還有人寫下，兄弟象是中職「草創的精神」，就像統一獅，現在把這個草創精神象徵符號，移植到另一個聯盟到底是怎樣。

中華職棒會長蔡其昌：「職棒聯盟大概在半年多以前，就注意到這個問題，這個問題恐怕要先請中信球團來做說明，所以我們今天會向中信球團查詢，到底他們面對這個問題的態度是什麼。」

事實上網路上就能找到中國信託商業銀行冠名贊助，2024年第十六屆北京市體育大會猛虎杯秋季棒球比賽的報導，中信銀曾贊助北京棒球賽傳資助上海兄弟球團駁斥。球迷間更傳出上海兄弟，背後贊助企業就是中信集團，因此質疑董事長辜仲諒是中國棒球城市聯賽幕後推手，甚至連宣傳廣告中，還出現台北市地標台北101。

對此中信兄弟球團回應，網傳有關上海兄弟內容，球團與營運團隊並不知情，如果有相關侵權將採取必要措施。中信兄弟象LOGO爆出爭議，球迷盼望球團還是得，說清楚將明白。

