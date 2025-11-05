CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要，將密切注意後續發展。

「球迷權益的維護很重要。」蔡其昌表示，棒球運動是全世界共同推展，但棒球並非中國普及運動，一時之間就有職業球團出現，加上隊徽相似，會請台灣的主管機關多多關注。他進一步說，商標都是球團的，職棒聯盟不會涉及球團經營，但商業經營跟聯盟利益有衝突時，聯盟就會去關切，將請中信球團說明，包括球團的態度是什麼？隊徽相似、名稱一樣有甚麼看法，但雷同部分已先請教過專家，不構成相關侵權。

蔡其昌也表示，基於職業運動的競爭上，台灣將持續強化，讓國家的職業棒球能自立自強。他說，目前在台灣，球迷進場看球賽可以拿國旗，但中國或許沒有經營基層棒球經驗，未來會不會影響台灣球迷進場的權利將密切注意。

根據資料顯示，CPB創始5隊分別為長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚與福州海俠。其中長沙黑皮傳出由旺旺集團贊助，上海兄弟則與中信體系有關。由於這2家企業皆來自台灣，引發網友質疑台資背景的角色與立場。此外，聯盟宣傳圖還將台北101與中國地標並列，遭質疑「趁機吃台灣豆腐」。

另外，依照公佈的隊伍編制，每支球隊限額30人，其中本土球員不得少於10人、台港澳球員不得少於10人，外籍球員人數則不設限。聯盟並將舉辦「選秀大會」招募本土球員，最高月薪可達人民幣4萬元（約新台幣17萬元）。此架構凸顯CPB有意吸納台港澳棒球人才及市場資源，也因此被部分輿論視為「棒球統戰」的一環。

照片來源：取自CBL中國棒球聯賽臉書

