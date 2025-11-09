CPB不是要讓中國人愛上棒球 要讓棒球成為「中國的」

圖CBL中國棒球聯賽臉書

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

中國成立「中國棒球城市聯賽」（CPB），明年初才要開賽，卻已爭議不斷。聯賽規定每支球隊三十人名單中，「台港澳球員不少於十人」；網傳已有五支球隊，其中一隊的 Logo 與中職「中信兄弟」極為相似，引起網友嘲諷：「連抄都抄不出靈魂」。但在中國媒體或 CPB 官方宣傳中，這些球隊名單與隊徽全都沒有正式資料。聯賽未成形，就先暴露出熟悉的中國式假繁榮，表面是體育產業啟動，實則是一場政治工程的預演。

棒球在台灣，不是國家指派的榮譽任務，而是生活的一部分

棒球是台灣的國球，不只是比賽，而是記憶的總和。從威廉波特少棒冠軍、紅葉少棒的神話、奧運銀牌，到去年世界 12 強的冠軍，棒球在台灣歷史上從來不是單純的運動。它陪著台灣人走過戒嚴、國際孤立與民主化的時期，是島嶼最深層的集體情感載體。即使職棒歷經打假球的黑暗期，近年在蔡其昌會長與球團的努力下，也已重生為完整的運動產業：六支球隊、上百場例行賽、票房超過十億元，大巨蛋甚至以 51 場例行賽突破百萬人次觀眾，改寫中職紀錄。棒球在這裡，不是國家指派的榮譽任務，而是生活的一部分。

CPB 不是要讓中國人愛上棒球，而是要讓「棒球」變得像是中國的

也因此，中國這時選擇「棒球」作為下一個政治工程，並非偶然。中國在足球、籃球投入龐大資源多年，成績依舊慘澹；偏偏挑上一項在中國並不流行、卻在台灣根深蒂固的運動，政治意涵極為明顯。棒球原本是美國文化的象徵運動，經由日本殖民傳入台灣，成為現代化與本土認同並行的文化符號。對中國而言，這項運動的版圖正好橫跨它最想對位的三個對象，即美國、日本與台灣。挑戰棒球，就是挑戰一個以「自由、競爭、公平」為核心的文化敘事。

換句話說，CPB 不是要讓中國人愛上棒球，而是要讓「棒球」變得像是中國的。中國的政治邏輯，從來不是創造，而是奪取。從孔子學院到華語電影、從短影音平台到國際體育組織，它的慣技都是以模仿與包裝掩蓋文化差距，再以「大中華敘事」消解區別。如今複製中職 Logo、強制納入「台港澳球員」，就是想在象徵層面製造模糊，讓人以為台灣棒球只是「中華棒球」的一部分。這不只是文化侵蝕，而是一場敘事戰的延伸。

台灣企業小心成為統戰協力者

中國的體育策略，一向是「舉國體制」與「唯金牌論」。個人競技項目能靠國家資源拔尖，但團體運動必須依靠社會文化土壤。足球、籃球的失敗正是這種體制的縮影，它能造英雄，卻造不出群體；能產出標語，卻養不出粉絲。棒球更講究自由度、臨場判斷與長期養成，是最難被「政治化」馴服的團體運動。

最值得警覺的是，這場文化戰可能並非單向操作。若 CPB 聯賽背後真有台灣企業、品牌或行銷公司提供協助，那便不只是體育交流，而是政治協力。表面上是幫中國發展運動產業，實際上卻成了統戰的包裝層。從器材代工、球具贊助到轉播權合作，這些看似商業行為的連結，都可能被中國用來打造一個「大中華棒球圈」的幻象，一個把台灣納入版圖的文化敘事。企業或許以為是在開拓市場，但在對岸的敘事裡，他們只是「回歸祖國體育事業」的例證。

中國猛抄襲台灣職棒，就是再次證明，真正有生命力的棒球不在中國而在台灣。圖為2025台灣職棒明星對抗賽。攝影鄒保祥

真正有生命力的棒球，不在中國，在台灣

中國深知「硬統一」無法說服台灣人，便改以「文化融合」的形式滲透。棒球對台灣人而言，是自我認同的象徵；對中國而言，卻是改寫認同的工具。這正是 CPB 最危險的地方，它不是一場比賽，而是一場認同工程。

台灣必須清楚意識到這一點：當中國試圖「統一棒球」，它真正想統一的，是我們的情感與記憶。棒球是台灣社會最柔軟的力量，也是最堅定的自我證明。從紅葉少棒到12強冠軍，這段歷史是台灣人民共同累積出來的，不需要任何國家機器背書。當CPB抄襲中職的 Logo、引用我們的球員、模仿我們的文化，它其實在承認一件事：真正有生命力的棒球，不在中國，而在台灣。

