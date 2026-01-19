CPB史上首次完投勝！前台鋼潛水艇張喜締締造紀錄

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

效力中國城市棒球聯賽廈門海豚隊的前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱，昨（18）日繳出生涯代表作，單場用球112球完投9局，不僅率隊取勝，也成為聯賽史上首位完成完投勝的投手，寫下CPB歷史新頁。

張喜凱繳出生涯代表作，成為聯賽史上首位完成完投勝的投手。（資料照／翻攝自CPB微博）

27歲的張喜凱此役先發對戰福州海俠，前6局展現十足壓制力，讓對手一分未得。第7局在2出局後略顯亂流，遭對方攻下3分，不過並未影響戰局走向，廈門海豚仍穩住領先優勢。張喜凱在第8、9局狀態回穩，連續解決6名打者，成功守成，最終帶領球隊以7比3擊敗對手，收下勝投。

廣告 廣告

進入第8、9局後，張喜凱狀態回穩，連續解決6名打者，順利守成，最終帶領廈門海豚以7比3擊敗福州海俠，收下關鍵勝投。此役他主投9局，被敲7安、失3分，送出3次三振、2次保送，賽後防禦率降至2.42，表現亮眼。

回顧張喜凱職棒生涯，他在2019年選秀會中以第5輪獲樂天桃猿指名，2022年於台鋼雄鷹擴編選秀中被選中。效力中職期間共出賽20場、其中18場先發，留下5勝9敗、防禦率5.52的成績，並於去年季後遭台鋼釋出。轉戰中國CPB聯賽後，本場完投勝不僅寫下個人里程碑，也為聯賽留下歷史紀錄。

更多FTNN新聞網報導

CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數

44歲曹錦輝CPB首秀突喊卡！福州海俠揭原因：狀態仍在調整

44歲曹錦輝明日先發登板！加盟CPB福州海峽隊 「球速維持151」

