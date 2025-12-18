CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門海豚隊近日公布開季26人名單，其中台灣球員多達13人，占據名單一半，成為外界討論的焦點。

廈門海豚隊近日公布開季26人名單，其中台灣球員多達13人，占據名單一半。（圖／廈門海豚微信）

這份開季名單中擁有許多有中職資歷的熟面孔，包括曾效力富邦悍將的蘇捷恩、林詠翔，以及前統一獅成員李嘉祥、戴宏鈞等人，皆具備一定職業賽經驗，其餘入選的台灣球員還包括胡家龍、陳昱安、李人豪、林柏億、潘家榮、鍾國華、邱胤禎與張家誠等人，顯示廈門海豚試圖以熟悉職業體系的戰力作為核心，快速拉抬整體競爭水準。

而在這批旅中台將中，投手張喜凱的動向最受矚目。以少見的下勾投法著稱的他，2020年曾在中華職棒迎來生涯首個完整賽季，隔年出賽16場創下個人新高，不過整體表現未能完全站穩一軍舞台。近兩季轉戰台鋼雄鷹後，張喜凱在一軍登板機會有限，今年遭到釋出後選擇加入廈門海豚，希望在全新聯賽中尋找新的機會。

原先規劃由5支球隊參與的中國城市棒球聯賽，因長沙旺旺黑皮隊退出，最終確定由上海正大龍、廈門海豚、福州海俠與深圳藍襪4隊進行角逐，賽事將自明年1月1日展開，至2月1日落幕。廈門海豚以台灣選手為核心打造的陣容配置，也讓聯賽未來的戰力版圖與發展走向備受討論。

