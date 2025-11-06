CPB爆抄襲！ 網友對比圖神似「MLB.NFL.台職籃隊徽」

亞洲 / 綜合報導

準備在明年開打的「中國棒球.城市聯賽」，因為各隊隊徽問題，引發討論。

大家發現宣傳圖上5支隊伍的Logo，除了上海兄弟隊和台灣的中信兄弟相似度很高，其他隊伍似乎也能找到雷同的隊徽。有網友質疑，深圳藍襪的圓形Logo，神似MLB「波士頓紅襪隊」！而用海豚當Logo的「廈門海豚」，則是很像NFL美式足球「邁阿密海豚」！至於福州海俠，有點像台灣職籃隊伍「高雄全家海神」。

