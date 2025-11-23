CPB爆統戰疑慮！蔡其昌說重話：沒人這樣搞
[NOWnews今日新聞] 中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年1月開打，要求30人的球隊中，台港澳球員不得少於10人，甚至傳出前大聯盟投手曹錦輝、前統一獅主砲林益將參加選秀，引發統戰疑慮。對此，蔡其昌表示，若球員赴中後成為「政治樣板」，反過來貶抑台灣、羞辱中華民國與台灣人民，「台灣球迷絕對咽不下這口氣」。
蔡其昌21日上《新聞放鞭炮》強調，以聯盟會長的立場來說，各國願意投入資源推廣棒球本是好事，但這次中國成立全新職棒聯盟，規定每隊必須配備10名港澳台球員。這項擺明就是鎖定台灣，還有上海兄弟隊的LOGO神似中信兄弟隊的爭議，「看看其他國家，日職、韓職、甚至最近的阿拉伯聯盟，全世界推動棒球沒人這樣幹的！」
CPB爭議持續延燒，蔡其昌喊話球員，赴中發展務必警覺背後可能存在的統戰操作，一旦回頭傷害台灣與中華民國，後續恐將面臨極大的社會壓力與代價。「你去任何一個國家工作，沒有一個國家會逼你羞辱自己的國家。」
事後，蔡其昌再次在臉書上發文表態，「球員赴全世界找工作的意見不大，但若是去當別人的樣板，回過頭來羞辱自己的國家，相信台灣球迷吞不下這口氣」這句話是他的重點，只是特別提醒不要成為別人樣板，否則大家無法接受。
