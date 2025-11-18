CPB聯賽即將開打 驚傳這兩台灣球星加入！
CPB（中國棒球城市聯賽）日前因曾爆出「上海兄弟隊」的事件，引發台灣球迷怒火，現如今聯賽即將開打，聯賽規定每隊至少需有十名台港澳球員，台灣選手因此成為各隊積極爭取的焦點。當中包含前大聯盟投手曹錦輝與日前遭中職統一獅釋出的林益全。消息一出，再次引發討論。據悉，林益全團隊今日回應表示，並不排除任何可能性。
在首波自由球員名單中，前大聯盟投手曹錦輝與中職林益全赫然在列。已44歲的曹錦輝，雖已多年未登板，但他過去在大聯盟資歷，以及社群上曬出的個人狀態，仍然能投出150公里的速球，顯示曹錦輝狀態仍好，還是成為CPB各隊積極爭取焦點。
另一有望轉往CPB的林益全，過去曾在中職以生涯累計2013支安打和210發全壘打的紀錄，展現不凡打擊火力。據傳兩人皆已初步表達加入意願。
CPB先前曾爆出其中一支球隊「上海兄弟」的隊名和隊徽，都和中職的中信兄弟極度相似，引爆台灣球迷怒火，也讓亞洲棒球總會、中信兄弟發聲明稿澄清，並無外界謠傳的上海兄弟隊參加聯賽。
隨著國內知名球員可能轉往CPB發展後，又再度引發台灣球迷熱烈討論，有網友在PTT論壇表示，不看好屆齡退役球員轉往CPB發展，曹錦輝、林益全都已年過40，已經是屆臨退役的年紀，能否有辦法帶動聯賽的發展，持存疑態度。
也有部分球迷表態支持，看好他們能再次展露頭角，畢竟CBA（中國籃球聯賽）也有不少台灣球員，棒球為何不可？CPB對台灣退役或邊緣球員而言，無疑是一個延續職業生涯的新舞台。
