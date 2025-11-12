CPB蔡衍明贊助「長沙旺旺黑皮隊」涉統戰？黃國昌：打個棒球別這麼嚴肅

「中國棒球城市聯賽」（CPB）宣布由旺旺集團贊助的「長沙旺旺黑皮隊」，證實先前在台灣社群平台上流出圖片的真實性。 圖：翻攝自微信

由中國民間主導的「中國棒球城市聯賽（CPB）」將於明年開打，先前網路流傳CPB新球隊「上海兄弟」，隊名與logo都與中職「中信兄弟」高度相似，引發不少球迷不滿。另聯賽官方社群昨分享首支球隊隊徽與隊名，為「長沙旺旺黑皮隊」，更形容：「棒球是一項以『回家』為目的的運動」，遭質疑涉統戰。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（12日）表示，去打個棒球，「大家不要這麼嚴肅嘛」。

中國CPB引發網友討論，除了先前「上海兄弟」隊名與logo都與台灣的「中信兄弟」高度相似外，由旺旺集團創辦人蔡衍明贊助成立的「長沙旺旺黑皮隊」在宣傳中提到，「棒球是一項以『回家』為目的的運動，比賽中從本壘出發，再回到本壘得分，英文名稱是Home Base，因此棒球是一項從家出發，再回到家的運動。」此外，也特別提及「旺旺誕生於台灣，生長於大陸，長沙是旺旺在大陸的家鄉與主場，希望藉由旺旺為兩岸棒球運動員搭起一座交流橋樑。」政治工作者周軒質疑，棒球統戰早就開始了。

黃國昌上午於立法院受訪，被問到怎麼看「長沙旺旺黑皮隊」遭質疑統戰，黃國昌回稱，「啊、去打個棒球，真的去打個棒球，大家不要這麼嚴肅嘛！」

黃國昌指出，他最近接觸自行車運動以後，才知道很多台灣優秀的選手，「現在也都在大陸那邊騎腳踏車啊，難道要給這些運動選手這麼沈重的帽子嗎？人家去那邊做個運動，就要給人家戴一個大帽子說人家被統戰？我的老天啊！」

黃國昌說，「民進黨，爭點氣啊、加油啊！這不是國人期待看到的作為」。

