CPB隊徽「超噁」狂偷？網曬對比照：不愧山寨大國

國際中心／李汶臻報導

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）未開打就引發爭議。預計參賽的5個隊伍，包括「長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠」，隊伍背後的台資贊助情況以及聯賽引入台港澳球員且規定「人數不少於10人」等議題都受到關注。其中球隊「上海兄弟」隊徽與台灣球隊「中信兄弟」高度相似，更是惹怒象迷。如今，更有網友翻出CPB參賽5隊伍的logo，質疑5隊中竟有4隊的logo「全像抄的」，對照畫面流出，再度引發討論。

上海兄弟披黃衫「超象」台灣兄弟！網對比「5支隊4LOGO」驚了：超噁

中國棒球城市聯賽五支創始球隊，網傳有台資贊助。（圖／民視新聞）





中國棒球城市聯賽（CPB）將在2026年1月舉行立春聯賽，參戰的5支隊伍分別為：長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠，其中「上海兄弟」、「福州海俠」、「長沙黑皮」遭網友質疑背後的贊助集團疑是台資。此外，網路流傳的5支隊伍設計也意外掀起一波「抄襲」質疑。當中「上海兄弟」的隊徽採用黃、藍配色，寫上「BROTHERS」字樣、主視覺是黃色憤怒大象圖案，無論怎麼看都與台灣中信兄弟的「黃衫軍」有90%相似。

上海兄弟披黃衫「超象」台灣兄弟！網對比「5支隊4LOGO」驚了：超噁

CPB「上海兄弟」隊徽與「中信兄弟」黃衫軍高度相似。（圖／民視新聞）

儘管當前中國棒球城市聯賽官方還未公開隊伍logo，但有關隊徽的討論還在延燒。昨（5）日就有網友在Threads社群轉貼參戰的5支參賽隊伍的logo，發現除了「上海兄弟」的隊徽越看越眼熟外，「連其他隊logo也都在噁心」。





上海兄弟披黃衫「超象」台灣兄弟！網對比「5支隊4LOGO」驚了：超噁

網友發現中國棒球聯賽CPB中，參賽5支隊伍竟有4個LOGO都超像抄來的。（圖／翻攝自Threads@dbai20）

原PO就點出「廈門海豚」logo形同Q版美式足球聯盟（NFL）「邁阿密海豚」隊徽，「福州海俠」logo則和台灣TPBL「全家海神」的隊徽超相識，而把「深圳藍襪」和美國大聯盟MLB「波士頓紅襪」隊logo放一起相比，除了紅襪變藍襪、襪子方向變換外，徽章細節以及邊框樣式幾乎沒什麼區別。

原文出處：上海兄弟披黃衫「超象」台灣兄弟！5支隊4LOGO「超噁狂偷」網驚了

