CPB》張喜凱首完投勝 林益全暫居聯賽四冠王

中國城市聯賽（CPB）開打至今，台灣好手在新聯賽都展現出優秀表現。張喜凱昨（18）日對陣福州海俠隊先發出戰，完投九局拿下勝投；而林益全目前暫居聯賽的4冠王。

前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱，轉戰CPB後展現驚人耐力。1月18日代表廈門海豚出戰福州海俠隊，他以112球完投9局，率隊以7比3奪勝，成為聯賽史上第一位投出完投的投手。

張喜凱此役表現亮眼，9局共被擊出7支安打，失3分，送出3次三振與2次保送，展現穩定控球與壓制力。比賽過程中，他始終維持節奏，成功守住領先，幫助廈門。

回顧張喜凱的職棒生涯，他在2019年中職選秀被樂天桃猿以第五指名選中，2022年再被台鋼雄鷹擴編選秀挑走，生涯在中職一軍累積20場出賽、18場先發，戰績5勝9敗、防禦率5.52。如今在中國CPB聯賽中投出代表作，寫下里程碑。

而「神全」林益全今年轉戰上海正大龍隊，在聯賽展現完全不同等級的表現，他在球隊擔任第4棒指定打擊，賽季至今場場敲安，打擊率0.571、上壘率0.643、長打率0.762、打點11分都領先全聯盟，目前暫居4冠王。